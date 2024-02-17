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把紅包錢變成喜歡的樣子！4款夢幻逸品絕對要入手

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

新年開春就有不少美妝新品駕到，剛拿到熱騰騰的紅包錢，當然要花在刀口上，以下就盤點多款厲害的美妝新貨，立刻先擁有了。

＃YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅－高訂菱格版，售價3180元

▲YSL,嬌蘭,MakeUp Eraser,VERSO,保養,。（圖／品牌提供）

YSL的彩妝向來可以說是許多女孩的夢幻清單，其氣墊粉餅也是妝感夠遮瑕、持妝度好的款式，這次換上新包裝的菱格紋，黑色皮革搭配金色LOGO，看起來質感很高，裡面擁有高達94%保養精華，精準修飾臉部瑕疵，打造完美無瑕的肌膚狀態。

＃嬌蘭 花冠粉櫻淡香水－珠櫻流蘇蜂印瓶，售價39000元

▲YSL,嬌蘭,MakeUp Eraser,VERSO,保養,。（圖／品牌提供）

嬌蘭每一年都會有季節系的限定香水，尤其又以櫻花、鈴蘭蜂印瓶最受到歡迎，每次的設計都有夠美麗夢幻，今年的櫻花包裝與法國珠寶設計師Philippe Ferrandis合作，在香水瓶身上設計了可單獨作為珠寶佩戴的淡粉搪瓷櫻花戒指，運用24K純金鑲上白色和玫瑰色水晶，捕捉花朵綻放的倩影。

＃MakeUp Eraser 我的花園系列，售價890元

▲YSL,嬌蘭,MakeUp Eraser,VERSO,保養,。（圖／品牌提供）

美國年度熱銷600萬條的MakeUp Eraser原創卸妝巾，環保又很實用，這次以春季的花園為主題，設計7款顏色不同的卸妝巾組合搭配，清爽又甜美的顏色，搭配上細緻綿密的絨毛，可以輕鬆帶走淡妝，全身都可以使用。

＃VERSO N°10水楊酸嫩膚沐浴油，售價1950元

▲YSL,嬌蘭,MakeUp Eraser,VERSO,保養,。（圖／品牌提供）

瑞典A醇先驅VERSO將A醇成分轉換成溫和又有效的分子，獨特的技術運用在全系列裡面，這次再度添加1%水楊酸成分，幫助肌膚清潔的同時又可以保留原有狀態，同時還可以達到美胸、美背的效果，天天使用效果更好。

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關鍵字：

YSL, 嬌蘭, MakeUp Eraser, VERSO, 保養

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