日本人氣食材選物店進駐大直蔦屋　零時差供應米飯飲食與餐桌美學

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以「拓展日本飲食的可能性」為主旨的日本人氣食材選物店「AKOMEYA TOKYO」宣布來台，地點就選於TSUTAYA BOOKSTORE大直NOKE店，將提供來自日本零時差最新的柴米油鹽醬醋茶，還有無可取代的餐桌美學。

以「米」為主題開設的人氣選物店

熱愛日式料理、生活風格的煮夫、煮婦們對「AKOMEYA TOKYO」一定不陌生。「AKOMEYA TOKYO」是一個以「米」為主題而誕生的品牌，因為有感當今為百歲時代，所以認為每個人一生中會經歷多達11萬次的用餐時光，而有了作為「日本飲食文化催化劑」的使命，他們聚焦在日本各地生產食材，以全新方式延續傳統，打造成為新的經典飲食文化，更期望連結所有生產者、消費者、產品以及土地，成為一個和諧永續的美食循環生態。

為了豐富每個人一生可能會有的11萬次用餐時光，商品即從一碗新鮮起鍋、得以讓人品嘗到滿滿幸福感的米飯展開，延伸至餐桌上的佐飯食材與其他食器、用品，團隊親自探訪日本各地，尋找出好食材、好食物、好食器，成為豐富人們餐桌樂趣的生活風格選品店。品牌LOGO有「福良雀」圖樣，代表了五穀豐收且繁榮的意思，正好與「分享福氣」的品牌哲學彼此呼應，期待藉由每天日常的美味佳餚，讓人們度過豐富而美好的生活。

2013年首間店舖落腳於銀座（已歇業），並在2023年迎來成立十周年，目前全國已有13間直營店面，神樂坂la kagu店更設有品牌首間茶屋。而與日本蔦屋書店合作進駐的專櫃則有北海道、東京都、愛知縣、高知縣、福岡縣、熊本縣共八個地點，2024年台灣蔦屋首次引進「AKOMEYA TOKYO」，第一站選定於忠泰樂生活商場的TSUTAYA BOOKSTORE大直NOKE店。

▲AKOMEYA TOKYO NEWoMan 新宿店的商品琳瑯滿目，還有現在時下最流行的「自製風味醬油」，在現成的醬油玻璃瓶中放進了各式風味香料，回家後能倒進醬油保存，就成了帶有各式風味的沾醬使用。



品嚐日本各地美味的時光永不打烊

「AKOMEYA TOKYO」主打米飯，首間銀座創始店就主打嚴選全國二十多個品種，猶如米的展示館，所有米種由品牌親自造訪全國農家精挑細選；而今，更備有日本米地圖，上面詳盡紀錄從北海道到九州各地的特殊栽培米和JAS有機米，涵蓋著超過25種不同分類，消費者可由「口感」做為選擇依據，如軟米、硬米，或是以食用的情境早飯、晚飯作為分類，能有效幫助消費者挑選出最適合自己口味和用途的米。

不僅僅如此，為了搭配優質米飯，也精挑細選來自全國優質調味料、食材、食器與料理道具。像是最受歡迎的萬用高湯包系列，並細分為鰹節、蔬菜、小魚乾等等風味，是熱門商品之一；另外還有「鯛魚炊飯包」和「章魚炊飯包」，還有深受媽媽主婦和自炊愛好者喜愛的「飯糰木型模具」、最適合下飯的「鰹節香鬆」等各式美味飯友聖品；器皿部分，以「福良雀」品牌圖騰獨家設計的九谷燒器皿也是值得入手的獨家商品，還有廚房必備的波佐見燒食器和有田燒土鍋，同樣從日本遠道而來，都將在台北與大家相見。

第一波引進台灣的主打商品為「AKOMEYA TOKYO」自有品牌的人氣暢銷系列，內容不僅有夢幻旗艦商品日本米、備受日本人喜愛的高湯料理包、和式調味料、各項器皿雜貨，以及能夠炊煮出美味米飯的有田燒鍋具也隆重登台。即日起至3月31日（日）期間於TSUTAYA BOOKSTORE大直NOKE店的ART SPACE，設有專為台灣愛好者自我介紹的AKOMEYA TOKYO小型品牌特展與特賣展示。

經過台灣蔦屋團隊和忠泰團隊的實地考察，再加上長達半年的籌備，AKOMEYA TOKYO上質的食材和食器已來台，除了首波主打商品外，未來還將陸續推出新品上架，期待與大家分享日本零時差的餐桌美味和美學。

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