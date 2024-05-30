今年夏天學會「五分褲穿搭」　4種搭配公式輕鬆駕馭多種風格

文／女子學

隨著立夏的到來，宣示著夏天正式來到，面對越來越炎熱的天氣，就快拿起你的五分褲來穿吧！五分褲介於在長褲和短褲之間，長度大約在膝蓋上方，不會太長也不會太短，根據不同的款式和材質可以創造出各式不一樣的穿搭風格，可以運動休閒、日常隨性，也可以創造出微正式的俐落感。

有些人在開始嘗試五分褲前，會擔心它的褲長可能會使身材比例不好看，但其實只要挑對版型，大多數身形都可以輕鬆駕馭五分褲唷！本篇就要和大家分享4個五分褲穿搭原則。

1.日常隨性風

任意上衣＋寬鬆／A字版型五分褲

A字版型的五分褲對於大腿比較粗的女生來說是不二之選，寬鬆的褲管設計（類似傘裙）搭上腰帶配件，能夠完美修飾身材比例。如果擔心小腹突出，選擇高腰的設計則能藏拙，簡單一件T-shirt再搭上高腰寬鬆五分褲就能穿出日常隨性感，隨手一抓馬上出門也很有型！

▲大腿比較粗的女生首選A字版型五分褲。（圖／Pinterest，下同）



2.運動休閒風

襯衫外罩／鮮豔上衣＋貼身五分褲

這兩年相當流行緊身五分褲（又稱單車褲、馬褲），這類型的褲子不僅適合瑜伽、健身、單車等運動，也可以作為外出服飾搭配。上身簡單搭配寬鬆或色彩對比高的T恤、帽T或西裝外套，鞋子可以根據需求套上球鞋或簡約涼鞋，就能展現運動時髦風格。如果擔心緊身五分褲太貼身不自在的話，也可以加件襯衫當作外罩衫。

3.溫柔度假風

素色背心／上衣＋棉麻五分褲

溫柔度假風的秘密就在於簡單舒適的搭配，一件素色背心或上衣搭配棉麻五分褲，展現出溫柔女子感。這套五分褲穿搭的適用情境相當多，可以根據你想展現的風格選擇不同的鞋子。例如：搭配平底涼鞋或帆布鞋可以營造休閒輕盈的感覺，再拎個草編包就充滿放鬆的度假氛圍，而換上高跟鞋則可以增加女性魅力，適合晚餐約會時穿著。

4.率性俐落風

襯衫＋西裝外套＋深色／淺色五分褲

挑選五分褲時，色彩也是一門學問！淺色的五分褲給人清爽明亮的感覺，而深色的五分褲則更顯穩重，因此如果你是想要穿出幹練職場感，那麼偏深色的五分褲會是個好選擇，率性將上衣紮入，再配上同色系的西裝外套、淺色高跟鞋，即能展現專業氣場。而如果不想走那麼正式的路線，換上深色襯衫、搭配淺色（如杏色、白色）的五分褲，則能綜合一些銳氣，讓你在工作場合中依然時尚又舒適。

看完以上分享，你是否已經發現五分褲真的驚人好搭！不同材質、版型搭配不一樣的單品就能呈現完全不一樣的風格。無論你的身形如何，只要選擇到合適的五分褲款式和穿搭技巧都可以讓你展現出自信和時尚的風格！趕快入手幾件，讓五分褲成為你夏季穿搭的亮點吧！

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