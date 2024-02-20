趙露思炫腹露褲頭「當人間Versace」辣翻！　私下背平價包可甜可鹹

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星趙露思因演出戲劇《且試天下》、《偷偷藏不住》，人氣居高不下，去年受到Versace官宣為全球品牌大使之後，最新2024春夏系列形象照終於曝光，畫面中趙露思罕見挑戰了輕煙燻妝，與Versace狂野風格強強聯手，展現不一樣的美感。





▲ 趙露思出鏡Versace2024春夏系列形象照 。（圖／品牌提供）

趙露思過去給人清新甜美印象，這次拍攝從妝容到穿著都有顛覆，首套造型她選擇飾以璀璨細節的緞面迷你連身裙，剪裁流暢細緻，全白造型中融入蝴蝶結髮飾、花卉絲襪等配件相呼應，甜美之中帶點叛逆，妝容則搭配拉長上揚的眼線，眼神格外有殺氣。





▲趙露思穿著夏季格紋粗花呢裁剪夾克下配牛仔工裝褲。（圖／品牌提供）

另一套造型則更為帥氣，趙露思穿著夏季格紋粗花呢裁剪夾克下配牛仔工裝褲，露出纖細腰身同時看見Versace標誌褲頭，手提本季主打新款細長廓形的Medusa '95手提包，大膽而性感的裝扮令人耳目一新。





▲ 趙露思肩背新加坡平價品牌PEDRO全新腋下包出鏡擺拍 。（圖／品牌提供）





▲PEDRO全新腋下包淺藍色，NT$4,490 。（圖／品牌提供）

趙露思的私服裝扮同樣是許多粉絲追隨焦點，私下她維持清新風格，選用的單品也非遙不可及，日前肩背新加坡平價品牌PEDRO全新腋下包出鏡擺拍，以標誌性的交織字母組合為設計亮點，別具摩登感。趙露思以休閒One Piece洋裝和優雅毛呢外套疊搭，輕鬆讓甜美度大大提高，多變風格更受粉絲喜愛。