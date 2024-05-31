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韓韶禧穿深V聖水洞跑趴　BOUCHERON快閃店紋身貼、拍照亭超好玩

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▲BOUCHERON首爾快閃店。（圖／品牌提供）

▲BOUCHERON在首爾聖水洞開設慶祝Quatre系列20周年的期間限定店。（圖 /品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

近期到首爾旅行，又有新地點可以一遊，BOUCHERON（寶詩龍）為慶祝Quatre系列20周年，在聖水洞開了期間限定精品店，這是繼巴黎之後的第二站，除了介紹各式Quatre作品，還能嘗試紋身貼、拍照亭，十分有趣。開幕派對上，品牌大使韓韶禧韓韶禧一襲小黑洋裝展現雪白肌膚與事業線，NCT成員Mark則是一身黑，兩人見到場外聚集的大票粉絲，都頻頻打招呼、比愛心，相當寵粉。

▲BOUCHERON首爾快閃店。（圖／品牌提供）

▲韓韶禧在首爾聖水洞出席BOUCHERON Quatre快閃店開幕。

▲BOUCHERON首爾快閃店。（圖／品牌提供）
▲韓韶禧愛心連拍。

▲BOUCHERON首爾快閃店。（圖／品牌提供）
▲NCT Mark以黑襯衫、夾克，搭配Quatre系列珠寶。

韓韶禧從下車到走進店內，短短20公尺的步行距離，多次停下與久候的粉絲揮手，在背板拍照也應要求比愛心，接著她逛店、試戴，並到位於地下樓的Club Quatre與品牌高層開心聊天，態度自然不造作，NCT Mark穿全黑，讓3條疊戴的Quatre項鍊更亮眼，到二樓欣賞珠寶後走到窗邊，拿起手機自拍，隔著玻璃和街上的粉絲同框，還有包括音樂人Code Kunst、歌手禹元才等多名南韓名人參與。

▲BOUCHERON首爾快閃店。（圖／品牌提供）

▲南韓音樂人Code Kunst出席開幕活動。

▲BOUCHERON首爾快閃店。（圖／品牌提供）
▲南韓歌手禹元才。

Quatre系列你一定見過，以羅緞直線刻紋、鑽石圈、巴黎飾紋、同心圓，共4種紋飾組合而成，不同的圈數、顏色造就出無數款式，讓Quatre系列永遠有新意，許多人選擇當對戒，低調中又能展現個性，從2004年推出至今，Quatre早已從最初的一枚戒指發展為家族，項鍊、耳環、耳扣等一應俱全。

▲BOUCHERON首爾快閃店。（圖／品牌提供）

▲Quatre系列戒指，左約350,000元、右約338,000元。

▲BOUCHERON首爾快閃店。（圖／品牌提供）
▲Quatre手環有多種變化，左約 1,160,000元、右約148,000元。

▲BOUCHERON首爾快閃店。（圖／品牌提供）
▲高級珠寶系列寬版手環鑲嵌錳鋁榴石、黃色藍寶石、鑽石，約10,200,000元；鑽石頸鍊，約32,350,000元。

Quatre期間限定精品店共3層樓，老建築搖身一變成為時髦的珠寶空間，磨石子地板、外露的水泥天花板，與華麗的珠寶相襯很有意思。通過萬花筒般的廊道進入店內，除了有Quatre系列的戒指、手環、頸圈等作品，還有難得一見的高級珠寶系列，利用鑽石、錳鋁榴石、黃色藍寶石等，成就奢華氣息，每年發表的創新膠囊系列更是店內一大亮點，創意總監Claire Choisne運用想像不到的創新材質，例如丹寧布、鋁、工業廢料等，與黃金、鑽石結合，製作Quatre珠寶，通常只在BOUCHERON巴黎總店展出，此次為快閃店在首爾曝光，這系列並不販售，很具實驗概念性。

▲BOUCHERON首爾快閃店。（圖／品牌提供）

▲戒指的黑色部分為工業廢料（左）、丹寧布也能創作Quatre戒指（右）。

▲BOUCHERON首爾快閃店。（圖／品牌提供）
▲More is More系列運用「鋁」打造，重量變輕。

店內並有與南韓藝術家合作的紋身貼紙服務，圖案眾多而且都超好看，不一定要買珠寶也能把BOUCHERON貼在身上帶回家，拍照亭則是除了照片還有動圖可下載，和同行朋友一起拍攝留下美好回憶。快閃店的二樓為試戴區，地下一樓則是Club Quatre，遇周五、周六有DJ表演，快閃店無需預約、免費入場，即日起至6月9日，如果正好到首爾旅遊，很值得一逛，首爾之後則會移師上海、東京。

▲BOUCHERON首爾快閃店。（圖／品牌提供）

▲紋身貼紙有很多圖案可選擇。

【看更多新店】

BOUCHERON Quatre期間限定精品店位於首爾聖水洞的演武場街（Yeonmujang），與DIOR聖水洞概念店相距不遠，DIOR也才在該處開設開設Dioriviera限定店，歡慶度假系列上市。

場景拉回台北，新光三越Diamond Towers二館的DIOR概念店近期開幕，藤格紋外牆相當醒目，店內空間約140坪，包括女裝、配件、鞋履、珠寶腕錶、部分家飾等，品項多元，綴著艾菲爾鐵塔吊飾的Lady Dior My ABCDior粉色提包，以及早秋系列巴黎紐約主題的DIOR Toujours印花包，為Diamond Towers專賣店的獨賣商品，不能錯過。

▲DIOR新光三越DT。（圖／品牌提供）

▲DIOR新光三越DT。（圖／品牌提供）

▲DIOR在台北新光三越Diamond Towers二館的概念店開幕。

店內並有多件藝術品妝點，包括二樓女裝區，由法國藝術家Etienne Moyat設計的木質雕塑裝飾，珠寶沙龍則有藝術家Franck Evennou以木材與青銅打造的鏡子，此外，一定要感受延伸至二樓的旋轉樓梯，牆上裝飾著成排的純白胚布服裝，與巴黎30號蒙田大道總店的店裝靈感相同，強調高級訂製工坊精湛工藝，宛如DIOR仙境。

▲DIOR新光三越DT。（圖／品牌提供）

▲Diamond Towers專賣店獨賣的Lady Dior My ABCDior粉色提包，綴著艾菲爾鐵塔吊飾，200,000元。

▲DIOR新光三越DT。（圖／品牌提供）
▲巴黎紐約主題的DIOR Toujours印花包，140,000元。

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關鍵字：

BOUCHERON, 寶詩龍, Quatre, 韓韶禧, NCT Mark, Code Kunst, 禹元才

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