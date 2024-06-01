健檢紅字變好多！「5個中肯建議」讓你往健康路上邁進

▲擁有充足睡眠是邁向健康的第一步。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

隨著年紀增長，每年健檢報告的紅字越來越多，真讓人覺得壓力好大，但也該是正視健康的時候了，養成健康的生活習慣並非一蹴而就，而是需要長時間的堅持和逐步改變。以下是五個建議試著做，你將會發現健康往好的方向邁進。

#均衡飲食

健康的飲食是保持身體健康的基礎。建議多攝取新鮮蔬果、全穀類食品、優質蛋白質（如魚肉、瘦肉、豆類）和健康脂肪（如橄欖油、堅果）。減少攝取加工食品、含糖飲料和高鹽高脂食品。可以從每天增加一份蔬菜或水果開始，逐步減少不健康食物的攝取量。注意控制食物的份量，避免暴飲暴食。

#規律運動

規律的運動對於維持心血管健康、控制體重以及提高整體體能都有很大的幫助。可以從每天步行30分鐘開始，逐步增加運動的強度和時間。選擇你喜歡並容易堅持的運動方式，比如跑步、游泳、瑜伽或騎自行車。制定每周的運動計劃，並嚴格執行，讓運動成為生活中的一部分。

#充足睡眠

充足的睡眠對於身體的修復和精神的恢復至關重要。成年人每晚應保證7-9小時的睡眠。養成規律的作息時間，避免熬夜。睡前一小時內避免使用電子產品，可以閱讀、聽音樂或進行輕鬆的冥想來放鬆身心。創造一個良好的睡眠環境，比如保持臥室的黑暗、安靜和適宜的溫度。

#減少壓力

長期壓力會對身體健康產生負面影響，學會管理和減少壓力非常重要。可以通過規律運動、冥想、深呼吸練習、與朋友和家人交流等方式來緩解壓力。找到適合自己的放鬆方式，比如園藝、畫畫、寫日記等。定期給自己放鬆的時間，不要讓生活過於緊張。

#定期健康檢查

定期進行健康檢查能夠及早發現潛在的健康問題，並採取相應的措施。遵從醫生的建議，根據自己的年齡、性別和家族病史，定期進行必要的檢查。保持與醫生的良好溝通，了解自己的健康狀況，並根據檢查結果調整生活方式。

總結來說，改變生活習慣需要耐心和持續的努力。可以從小事做起，一點一滴地改變，逐步形成健康的生活方式。記住，任何改變都不會立即見效，但只要堅持下去，你一定會看到積極的健康變化。