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想吃零食又怕胖？營養師推薦15種「低卡零食」　減肥也能放心吃

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▲▼ 減肥必知15種低卡零食。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享多種減肥也能吃、比較健康的低卡零食。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

不少人每到下午都會嘴饞，就忍不住要開始訂飲料、炸雞或買個蛋糕吃，但要小心，你減肥沒效果可能就是敗在這些點心零食上！知名營養師高敏敏就曾分享15種低卡零食，建議在想來點下午茶或睡前肚子餓時，可以用這些營養低卡的食物取代蛋糕、炸雞、泡麵和手搖飲等加工食品，吃得更健康，也不用擔心脂肪囤積。

＃蘇打餅乾、大麥棒

有時候很想吃餅乾時，可以選擇蘇打餅乾、大麥棒，能滿足想吃餅乾的味道和口感，但熱量又不會過高，像是蘇打餅乾（一包3片）為163大卡，而大麥棒一根則是141大卡。

▲▼ 減肥必知15種低卡零食。（圖／示意圖／達志影像）

＃低脂鮮奶、無糖豆漿

很多人都會喝牛奶、豆漿來補充蛋白質，想要來點下午茶的時候，建議可用低脂鮮奶或無糖豆漿取代奶茶、含糖飲料，更健康，也能減少喝進的熱量。低脂鮮奶一杯（240ml）是120大卡，而無糖豆漿一杯（260ml）則是55大卡。

＃地瓜、茶葉蛋

超商都買得到的地瓜、茶葉蛋也是不少人減肥時的好夥伴，茶葉蛋一顆（50g）為71大卡，而地瓜一小條（84g）是113大卡。

▲▼ 減肥必知15種低卡零食。（圖／示意圖／達志影像）

＃新鮮水果

用新鮮水果來取代蛋糕、餅乾，不僅健康，還能補充膳食纖維、各種維生素、礦物質等營養素，且一份約60大卡，熱量也很低。

＃低卡果凍、蒟蒻絲

現在市面上也有不少低卡低糖的果凍，比起大家印象中的果凍熱量減少許多，低卡果凍（100g）熱量為59大卡，或是喜歡有嚼勁口感的人也可以選擇蒟蒻絲，一盒100g只有20大卡。

▲▼ 減肥必知15種低卡零食。（圖／示意圖／達志影像）

＃海苔、綜合堅果

綜合堅果可以幫助補充優質油脂，一小把約45大卡，而有著爽脆口感的鹽燒海苔6小片為23大卡，也是不錯的選擇。

＃無糖優酪乳、優格

不少人會搭配水果、燕麥當作早餐或下午嘴饞時吃的優酪乳、優格，其實也是低卡點心的好選擇，也能攝取益生菌，但要記得選擇無糖款。無糖優酪乳一瓶(206ml)為119大卡，而無糖優格(100g)更只有65大卡。

▲▼ 減肥必知15種低卡零食。（圖／示意圖／達志影像）

＃水果氣泡水、無糖茶

若是喜歡喝手搖飲的人，可以改喝無糖的紅茶、綠茶或花茶，且不要加料，能讓熱量降為0卡；也可以選擇水果氣泡水，一杯240ml熱量只有10大卡。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 飲食, 零食, 低卡零食, 點心, 營養師, 高敏敏

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