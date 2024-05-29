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「內耗型人格」常見特質！ 4種方式學會和自己和平共處

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記者鮑璿安／綜合報導

「內耗型人格」的特點是指一個人在面對負面情緒時，內心出現的衝突和矛盾，可能包括自我評價低、自我懷疑、缺乏自信、悲觀主義等。跟著以下特質檢測你是否正處於內耗階段，如何面對、學會和自己和平相處！

▲星座。（圖／tvn_drama IG）

▲「內耗型人格」特點。（示意圖／tvn_drama IG）

「內耗型人格」特點

當一個人遇到困難或挫折時，他們會將錯誤歸咎於自己，並認為自己無法解決問題，這種思維模式會加深負面情緒，並使人感到沮喪和無力。自我懷疑也是負面情緒內耗的一個特點，這表現為對自己的能力和價值感到懷疑，怀疑自己是否能夠應對挑戰和壓力，削弱人的自信心，容易鑽牛角尖陷入消極情緒中。

要停止精神內耗，有一些策略可以採取

1. 自我審查：評估自己的思維模式和內心對話，確定是否存在負面情緒內耗的特點，了解自己的思維模式有助於意識到問題所在，從而開始改變。

2. 改變思維模式：將負面思維轉化為積極的思維。例如，將自我評價低的思維轉變為更積極的自我肯定，或將悲觀主義的思維轉變為樂觀的思維。這需要一定的努力和實踐，但可以透過自我對話和積極思考的練習來實現。

3. 尋求支持：與他人分享自己的情緒和困難，並尋求他們的支持和建議。有時對話和共享經驗可以幫助人們獲得新的觀點和解決問題的方法。

4. 學習情緒管理：學習控制和管理自己的情緒。這可以通過深呼吸、冥想、運動、寫日記等方法實現，這些技巧可以幫助人們放鬆身心，減輕壓力，並更好地應對負面情緒。

關鍵字：

內耗型, 情緒, 負面情緒

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