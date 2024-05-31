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高允貞被封新「人間香奈兒」！下眼線畫法必學　自然放大眼型更細緻

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文／美人圈

高允貞日常美貌發揮！近期香奈兒在法國馬賽發佈2024/25 CRUISE 度假系列大秀，高允貞在秀上的美照更是讓許多人驚艷，與品牌契合度超高，被粉絲喊話根本是新一代「人間香奈兒」！仔細觀察她的妝容，發現她這次畫上搶眼的下眼線眼妝，有個性卻不難駕馭，還可以偷偷矯正並放大眼型，一起看看這款下眼線畫法，零難度放大美貌吧！

近期香奈兒在法國馬賽發佈2024/25 CRUISE 度假系列大秀，高允貞也首度受邀出席，在秀上不僅搶先穿上2024/25秋冬前導系列，俐落又不失層次感的搭配清新又帶點明亮的氛圍，根本就是新一代「人間香奈兒」！

▲高允貞妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲高允貞出席香奈兒2024/25 CRUISE 度假系列大秀。（圖／IG@goyounjung）

仔細看這款妝容，與以往喜歡畫乾淨裸妝的狀態相當不同，高允貞這次換上搶眼的下眼線，搭配眼影暈染層次感，整個眼型縱向放大，卻不會很誇張或難以駕馭，相反，眼尾多了眼影暈染三角區，還可以有矯正並修飾眼型的效果。

▲高允貞妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲高允貞出席香奈兒大秀換上搶眼的下眼線妝容。（圖／IG@maakorea）

高允貞出道就因超高顏值被封最美「整形範本」 

擁有空靈臉蛋的高允貞算是橫空出世的美女，在2016年以韓國雜誌《大學明日》封面模特兒首度露面，一組絕美的個人檔案照更是讓她瞬間爆紅，零死角的美貌讓她被封為韓國最美「整形範本」，完美比例的精緻臉蛋、美貌連韓國整形醫生都認證！直到2019年出演電視劇《會讀心術的那小子》女配角「金素賢」，才正式以演員身份出道。

▲高允貞妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲高允貞精緻臉蛋、美貌，連韓國整形醫生都認證（圖／IG@goyounjung）

《還魂2》首次擔綱女主角，演技獲大眾認可

2019年出道後，高允貞陸續在《Sweet Home》、《Law School》及《非常校護檔案》中出演女配角磨練演技，雖然戲份不算太多，但每一次登場都可以讓人看到除了美貌之外，她的演技進步。終於在2022年首次在《還魂：光與影》出演女主角，也因為劇中的演技及主角化學反應收穫不少好評，憑實力證明自己。

▲高允貞妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲高允貞在《還魂2》首次擔綱女主角。（圖／tvN）

《Moving異能》同框趙寅成、韓孝周，有顏值又有演技

Disney+斥資500億的韓劇《Moving異能》改編自姜草的同名漫畫，高允貞在劇中飾演柳承龍的女兒，更是與趙寅成、韓孝周、車太鉉等大咖前輩飆演技，上線後立刻獲得佳績！高允貞在劇中飾演一名正在準備考體育大學的高三生，雖然沒有錢去補習班備考，但仍每天自主往體育館跑，而戲外的高允貞為求擁有更自然的姿勢及動作，也真的去上了體大補習班積極訓練，敬業精神令人佩服！

▲高允貞妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲高允貞妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲高允貞在《Moving異能》演最美高中生。（圖／Disney+）

2024新劇《總有一天會機智的實習醫生生活》備受期待

高允貞預計於2024上半年推出主演新劇《總有一天會機智的實習醫生生活》，這部是經典韓劇《機智醫生生活》的衍生劇，由《機智》系列申沅昊導演及李祐汀編劇擔任企劃，不少粉絲都覺得可以延續《機醫》火花，華麗的製作團隊掀起熱議，可以說是未播先轟動！

▲高允貞妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲高允貞新劇《總有一天會機智的實習醫生生活》。（圖／《總有一天會機智的實習醫生生活》劇照，下同）

《總有一天會機智的實習醫生生活》故事背景從「律帝醫院」轉移到「律帝鍾路醫院」，劇情講述在低生育率時代，大學醫院教授和進入冷門科系「婦產科」的實習醫生們，眾人之間真實的醫院生活和友情故事。高允貞將在劇裡飾演婦產科1年住院醫生，從官方搶先釋出的劇照裡可以看見高允貞身穿醫師服，倚靠在門上的神情唯美，開播後想必會再度掀起追劇熱潮！

▲高允貞妝容 。（圖／翻攝自IG）

高允貞下眼線畫法

下眼瞼平行延伸

這款眼妝重點落在整個下眼影眼瞼下至部位，所以上眼影部分可以簡單以淺色調帶過，用霧面的米膚色或粉膚色帶出眼窩深邃感，接著以扁平的眼影刷沾取深棕色眼影，從下眼瞼中間部位往眼尾外拉出平行線條約1mm左右，比上眼線短一截的長度、形成一個三角區塊最剛好。

▲高允貞妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲高允貞這款眼妝重點落在整個下眼影眼瞼下至部位。（圖／IG@peripera_official，下同）

深色眼影填補眼尾三角區

畫完眼瞼下至的線條後，可以繼續用餘粉稍微填補眼尾三角區，調整並拉長眼型，起到眼周輪廓修飾感的效果！如果是想要放大雙眼的話，化妝師也推薦可以接著用眼線筆畫在下眼框眼尾位置，直接填補三角區，但是將眼尾眼角微微留白、眼妝會更加乾淨自然。

▲高允貞妝容 。（圖／翻攝自IG）

珠光色提亮臥蠶

畫完眼瞼下至後，化妝師建議可以搭配臥蠶，讓眼妝更加自然！將整個臥蠶分為前、後半段，臥蠶前半段以珠光色調打亮，打亮位置可以到中間鼓起最飽滿的部位，接著後半段與眼尾ㄑ字的暈染銜接，讓臥蠶更加明顯。接著可以再用扁刷沾取最淺的陰影色調，畫在臥蠶下方的陰影線，記得畫在線上不要往下掉，讓眼妝乾淨、輪廓感又深邃自然！

▲高允貞妝容 。（圖／翻攝自IG）

睫毛膏更放大眼型

最後可以再補上眼線及睫毛膏增加眼妝細節，整個眼妝就完成了！以加強輪廓及眼尾開眼角的重點就可以讓內雙、單眼皮有消腫泡的效果，腫泡眼眼妝絕對要學起來！

▲高允貞妝容 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 高允貞, 眼妝

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