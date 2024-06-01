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經血中有血塊是正常！醫師：出現以下「5個警訊」需留意

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▲▼經期有以下5個跡象要留意。（圖／Unsplash）

▲異常的經痛伴隨著血塊要特別留心。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

身為女生每個月生理期總讓人難熬，你也沒有這種經驗，當你躺下或是站著時，總覺得經血的血塊量特別多，其實經血中帶有血塊是正常，但若經血出現以下5種跡象，代表身體出現警訊要注意。

月經中出現血塊，代表妳的血小板正在發揮正常的凝結功能，如果血塊小於5元硬幣，看到經血偏深、帶有血塊，都是只是代表月經量變少或是最近子宮收縮較慢，並不會對身體造成影響和月經不順，但如果血塊量特別多，並且生理用品短於建議時間就開始滲漏，很有可能是子宮或凝血功能出現異常，建議進一步就醫檢查。

▲▼經期有以下5個跡象要留意。（圖／Unsplash）

耶魯大學醫學院婦產科和生殖科學臨床教授Mary Jane Minkin博士指出，正常情況下，有月經血塊是很正常的，但若體積太大，仍建議就醫。而當有以下5種跡象，就該多多留意並觀察。

#經血量過大

正常情況下經期血量將因個人體質而異，通常經期前2~3天最多，後面會慢慢減少，如果量大於平時正常流量，就要特別留心，建議可以再觀察下次經期來時，是不是也有量過大的情況，必要時請諮詢醫生。

#經期突然變長

經期時間突然變長，與平常周期不同，經期持續超過一個星期。

#血塊變大

血塊約為5元硬幣大小屬於正常，若超過10元硬幣大小需要留意，或停經之後出現不明血塊，都必須尋求醫師協助。

#血塊出現頻率變多

經期間天天都有血塊，或1~2個小時就出現過多的血塊，和以往的經驗有點不太相同。

#異常的經痛

除了血塊，伴隨著劇烈腹部疼痛，甚至出現疲勞、貧血、痙攣情況。

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