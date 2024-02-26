35年頂級魚子科研精華！貴婦逆齡的關鍵神器必入夢幻清單

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

雙眼不僅是用來了解世界的重要感官，更是給人第一印象的靈魂之窗，但是每天面對數萬次眨眼以及外在環境的傷害，細嫩的肌膚很容易出現老化，因此，及早全方位呵護相當重要，才能給人留下最完美的好印象，以下就分享近期厲害的眼周保養新作，想提前逆齡就趁現在。

＃La Prairie 魚子美顏緊俏美眼精華，售價18,150元

眼部肌膚僅有臉部肌膚的1/5，不僅細薄，更是有多達22條肌肉分佈周圍，缺乏皮脂腺的保護，同時又要面臨大量的眨眼動態，當然很容易就會出現老化狀態；專注魚子頂級科研與精緻美學的La Prairie集結35年的研究精華，並透過科學發現鞏固肌膚年輕的「肌脂層」，全新研發推出魚子美顏緊俏美眼精華，全方位守護眼周年齡。

為發揮最大的能量，此款精華採用雙管設計：魚子緊韌活萃、魚子微米激萃，前者繼承35年魚子科研精華，可以幫助肌膚強健緊緻輪廓；後者擁有300多種活性機制，可以在混合的瞬間，激發最強大的抗老能量，達到更完美的拉提細緻，讓眼周肌膚重現年輕反重力幼態美學。

這次更專為眼部精華設計了頂級的緊塑按摩棒，天然的大理石紋路不僅令人驚艷，小巧設計更蘊含了橢圓與平尖兩個按摩端，可以依據當下的狀態進行安撫放鬆，更可以用溫熱水浸泡之後，輔助按摩達到貴婦級般的奢寵享受。更重要的是現在入手新品就直接贈送，超級大方，當然要手刀擁有。

＃肌膚之鑰 塑妍逆齡煥活眼霜，15ml、售價9,000元

將大自然的天然頂級成份搭配最新科技，肌膚之鑰在年末重磅推出全新的塑妍逆齡煥活眼霜，淬蘊高達5倍濃度的「雨林秘藏薑王精萃」，輔以珍稀黃金蜜柑提亮活萃，為眼周肌膚打造零死角的防護網，全方位滋養潤澤，同時淡化細紋乾燥，重現緊緻拉提的效果，讓歲月不在眼周留下痕跡，完美抵抗老化。

＃后 還幼眼霜，25ml、售價13800元

將韓國宮廷秘方融合進保養裡面，后最頂級的還幼系列也在日前升級，從生長26萬小時的天然山蔘全草中，運用獨門「百蒸膏法」經過100小時淬鍊，提取出高濃度的豐富人蔘皂苷，搭配當歸、大棗、熟地黃、茯苓等天然草藥配方，全面逆齡綻現永恆童顏之美。

＃赫蓮娜 黑繃帶修護眼霜，15ml、售價9,200元

首支加入30%「抗老王牌」成分普拉斯鏈的眼霜，不僅是業界最高濃度，更搭載四重玻尿酸、積雪草、維他命原B5等成分，直接在肌膚上做到修圖的效果，注入撫紋緊實的抗老能量，同時還能夠深層修護，讓眼周明亮有神。