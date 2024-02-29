風・Luxury／伯爵再掀奢華運動錶風潮　Polo金錶改採機械機芯

▲PIAGET Polo 79 系列18K黃金超薄自動上鍊腕錶。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

錶界年度盛事日內瓦Watches and Wonders錶展將於4月9日登場，參展的伯爵（PIAGET）與愛馬仕（Hermes）搶先揭露話題新作，伯爵重現1979年為馬球運動而生的PIAGET Polo腕錶風采，推出延續經典以18K金打造的PIAGET Polo 79腕錶，最大革新是石英機芯改為自製的超薄1200P1自動上鍊機芯，從透明錶背可欣賞機械奧妙，而錶殼稍微增大至38毫米，更符合今日時尚趨勢。







▲PIAGET Polo 79 系列18K黃金超薄自動上鍊腕錶，搭載伯爵自製1200P1機芯。

70至80年代高級運動錶盛行，但多為不鏽鋼錶款，唯獨伯爵大膽推出貴金屬版本，引領奢華優雅運動風潮，關鍵人物正是馬球愛好者、品牌第四代傳人Yves Piaget，他觀察到熱愛運動的同好們同時想展露精緻品味，因此催生出防水、防震PIAGET Polo腕錶，在當時最火紅時髦的紐約Regine’s、Studio 54以及棕櫚灘的馬球俱樂部大受歡迎，成為80年代魅力的象徵。

今年適逢PIAGET Polo腕錶問世45周年，伯爵傳承其經典設計，於新一代PIAGET Polo 79腕錶的18K金錶鍊、錶殼延伸至面盤，呈現拋光的橫向圓模雕飾與緞面拉絲的鍊節交替排列；內載超薄1200P1自動上鍊機芯，讓整只錶款維持纖薄、完美貼合手腕的特色。





▲愛馬仕ARCEAU Petite Lune ciel étoilé 小月相腕錶，627000元。（圖／愛馬仕提供）

與PIAGET Polo誕生年份相近、愛馬仕1978年由Henri d’Origny 創造的 Arceau腕錶，以馬鐙造形錶殼設計著稱，新作ARCEAU Petite Lune ciel étoilé 小月相腕錶，於塗覆藍色亮漆的珍珠母貝面盤上展現迷人夜空，月亮從一片虹光中升起，周圍7顆象徵星星的美鑽點亮夜空，配上錶圈鑲滿的美鑽一同放閃吸睛。