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《低谷醫生》看職場憂鬱6徵兆！拚命工作卻得憂鬱症　加碼放鬆方法

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實習記者施至真／綜合報導

Netflix韓劇《低谷醫生》由朴信惠與朴炯植主演，劇中朴信惠飾演的學霸「南荷娜」，從小到大只顧讀書，完全不懂如何享受生活，也因為遭到前輩霸凌，而罹患「職場憂鬱症」身體及精神也開始出現問題。看著南荷娜的種種遭遇，也引起不少觀眾共鳴！

▲《低谷醫生》看職場憂鬱。（圖／翻攝iG@jtbcdrama）

▲《低谷醫生》中朴信惠飾演的學霸南荷娜，罹患「職場憂鬱症」。（圖／翻攝IG@jtbcdrama，下同）

你也出現一上班就感到低落、易怒，甚至注意力不集中等不穩定的情緒嗎？余佳蓉心理師在FB粉專發文分享，若是出現這些症狀，你很有可能罹患「職場憂鬱症」，其中常見的病症包括：工作效率下降、情緒起伏大、長期感到疲憊，對工作和平日喜好失去興趣、頭痛、胃痛、肌肉緊張等生理症狀，或是出現社交問題等。

《低谷醫生》中，南荷娜在看心理醫生時，醫生也說道：「憂鬱症的生理症狀有失眠、食慾變化、消化不良，還會頭痛，也會像妳感到胸口鬱悶和揪緊。」並提醒她「目前最好的處方就是休息，這不是一種選擇，而是必須。」

▲《低谷醫生》看職場憂鬱。（圖／翻攝iG@jtbcdrama）

余佳蓉心理師引述慈濟醫院職業醫學科主任賴育民分析的數據，提到在職場中患有憂鬱症的人數，為一般社區民眾的2.5到3.5倍。除了正視自己的職場憂鬱症，也可考慮與上司、同事溝通協調，找出令自己痛苦的問題點，並尋求專業醫療的協助。

▲《低谷醫生》看職場憂鬱。（圖／翻攝iG@jtbcdrama）

許多患有「職場憂鬱症」的患者，或許和南荷娜一樣將工作視為生活的重心，就連休假時，腦子裡仍在想著工作的事，才因此讓心理情緒和生理體力都被工作透支，其實適時釋放壓力是很重要的，除了讓自己放鬆，也要記得正視並承認自己的「心」已經生病了，以下推薦舒壓、放鬆方法。

＃好好享用美食，而不是急迫的亂吃。

＃泡湯及按摩舒壓，釋放身體累積的壓力。

＃去郊外或公園走走，享受大自然並減少使用手機的頻率。

▲《低谷醫生》看職場憂鬱。（圖／翻攝iG@jtbcdrama）

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關鍵字：

低谷醫生, 職場憂鬱症, 職場, 上班族, 舒壓

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