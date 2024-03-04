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巴黎時裝周／ISSEY MIYAKE布料魔法包裹全身　Givenchy重現赫本黑裙

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記者鮑璿安／綜合報導

巴黎時裝周進入精彩環節，ISSEY MIYAKE持續探討布料與人體之間的奇妙關係，秀上以牽牛花、WANDER 系列彰顯材質的千變萬化，宛如第二層肌膚般蔓延，穿搭方式百百種。而Givenchy 2024秋冬大秀則在創意總監空缺下，通過設計團隊合作交出成績單，系列以現代手法與 Hubert de Givenchy 昔日的設計展開對話，形塑他眼中的現代巴黎女性形象。

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE 2024/25秋冬系列大秀選址巴黎多雷港移民歷史博物館展開。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲ENVISION 系列為呈現硬挺結構，布料加入日本和紙為材料 。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE2024/25秋冬系列大秀名為《WHAT HAS ALWAYS BEEN 今昔始終》，選址巴黎多雷港移民歷史博物館展開，當中探討了一塊布料是如何成為穿衣的起源。ENVISION 系列為呈現硬挺結構，布料加入日本和紙為材料，通過紐扣固定於頸部，使得衣著廓形俐落而富有流動特性，織有和紙和彈性纖維的材質同時具有快乾、舒適觸感。

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲牽牛花ASAGAO系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲WANDER 系列，捕捉遊牧者的漫遊形象。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE探討了一塊布料是如何成為穿衣的起源 。（圖／品牌提供）

在日文名為牽牛花的ASAGAO系列，服裝造型由管狀輪廓無縫編織而成，袖口、裙襬、帽子都豪放展示了牽牛花嬌嫩的輪廓，由三種不同顏色的紗線編織出漸層感，如花朵在人體之間綻放，進而帶出ISSEY MIYAKE布料的生命力。而後透過WANDER 系列，捕捉遊牧者的漫遊形象，在透明的面料上應用了圓形與直角手工褶縐，不拘一格的空靈美感，都透過褶皺紋理噴發。

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

紀梵希 。（圖／品牌提供）

紀梵希 。（圖／品牌提供）

紀梵希 。（圖／品牌提供）

▲本季致敬創始人Hubert de Givenchy打造現代巴黎女性形象 。（圖／品牌提供）

Givenchy 本季依然致敬創始人的經典設計，誘人的領口、大膽的褶襇這類顯而易見的標誌剪裁，大幅度提高性感氣息，神秘而叛逆的蝴蝶結、貓眼元素幾乎貫穿全程。值得關注的細節是，1961年經典電影《第凡內早餐》紀梵希先生為女主角奧黛莉赫本打造經典黑色連身裙，在本次大秀以不同形式回歸，多了日夜場合皆可滿足的現代審美。

紀梵希 。（圖／品牌提供）

紀梵希 。（圖／品牌提供）

配件方面，標誌性 Shark Lock 靴款推出緞料過膝款式；全新 P’tit Voyou 加長版肩袋以柔軟小羊皮和漆皮打造，向傳奇設計致敬的 Pumpkin 手袋採用 柔軟的裂紋小牛皮重新演繹，也變成配以鏈帶和特大環圈細節的絲絨晚裝手拿包，為日常造型添加更多可能性。

關鍵字：

巴黎時裝周, ISSEYMIYAKE, Givenchy, 新系列

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