2024下半年最期待的新香！《我就要你好好的》阿蒂仙之香重回台灣

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

香水迷們有福了！台灣這幾年香水市場發展蓬勃，讓不少品牌躍躍欲試大動作登台，其中下半年度最受矚目的不外乎是L'Artisan Parfumeur阿蒂仙與Atelier Cologne歐瓏，相傳兩個品牌都選在第三季與大家見面！

隷屬西班牙Puig集團的L'Artisan Parfumeur阿蒂仙將會以台灣分公司的方式經營；萊雅集團旗下的Atelier Cologne歐瓏則由台灣代理商負責營運銷售，若沒有意外，最快今年九月就會和大家見面囉！現在先讓《美麗佳人》告訴大家為何一定要認識這2個香水品牌。

古龍水專家 Atelier Cologne 歐瓏



有法國的「古龍水專家」美譽的Atelier Cologne歐瓏，是2009年由Sylvie Ganter和Christophe Cervasel共同創立。Atelier Cologne的名字Atelier取自法語，代表品牌對工藝和創意的追求。而Cologne則是因為他們專注於創造高濃度的淡香水（將古龍水提升為含有精油濃度10%以上的香水），加上一般古龍水不會用到的香材原料，去營造香水前、中、後調的層次，創造出更持久的香氣。

▲Atelier Cologne歐瓏有法國的「古龍水專家」美譽。（圖／品牌IG，下同）

2024年全新形象包裝登場



Atelier Cologne強調香水都在格拉斯Grasse製造，2024年更是重新設計了香水瓶身，採用更厚的玻璃和幾何細節，以捕捉和反射光線。其背面有漩渦狀浮雕圖案、霧面黃銅裝飾瓶蓋和香水標籤，展現出輕奢風格。其香水以中性柑橘調聞名，受歡迎的明星商品包括有Orange Sanguine赤霞橘光、 Pomélo Paradis柚香天堂、Oolang Infini無極烏龍等。

頂級小眾香水L'Artisan Parfumeur 阿蒂仙



聽聞L'Artisan Parfumeur阿蒂仙即將重回台灣，不少香水迷們一定期待不已！成立於1976年，由Jean Laporte創立，L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香成立標誌著法國香水界的一個重要里程碑，因為它打破了當時傳統香水界的規則，將創意和藝術帶入了香水製作的領域，讓這個法國頂級小眾香水，推出的每一款香氛都具有獨特的故事背景和香調。

黑莓繆斯、冥府之路經典熱賣



阿蒂仙最具代表性的香水為Mûre et Musc黑莓繆斯，這款香水於1978年推出，以黑莓和麝香為主調，混合了檀木和檸檬的香氣，是品牌的標誌性作品之一，至今仍受到許多人的喜愛和追捧。另外像是Passage d’Enfer冥府之路 ，名稱雖驚悚，實則是一款沉靜帶靈氣的木質調。也有不少支持者喜愛。

電影《我就要你好好的》驚鴻一瞥



不少人認識L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香是透過電影《Me Before You我就要你好好的》。在電影結局，男主角Will留下一封信給女主角Louisa，希望她去巴黎的香水店試試L'Artisan Parfumeur的香水作為給她的最後一份禮物。這瓶香水的名字是La Chasse aux Papillons尋找蝴蝶極致，以清新的白花調，營造出獨特的女人味，也代表對她未來生活的祝福。

▲電影《我就要你好好的》男主角送香水作為給女主角最後的禮物。（圖／翻攝自X@eclarkenetwork、IG@mebeforeyouofficial）



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