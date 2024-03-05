排便卡卡？營養師教「改善痔瘡」4大秘訣：喝夠水也很重要

▲營養師分享幫助預防、改善痔瘡的4大飲食和生活習慣。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

現代人在高壓快速的生活步調下，加上不規律作息、久坐不動，很多人都有痔瘡問題，尤其發作時更是讓人難受。營養師谷傳玲就分享，4個能幫助緩解、預防痔瘡發作的飲食和生活習慣，平時排便不順暢、有排便困擾的人快記好。

＃保證充足膳食纖維



充足的膳食纖維可以增加糞便體積，緩解便秘，其中像是秋葵、蘋果、燕麥、青稞等食物中含量豐富的水溶性膳食纖維，還可以增加糞便含水量，幫助排便更通暢。建議素多葷少、主食要粗細糧搭配，保證膳食纖維攝取足夠。

＃少辛辣、少飲酒，盡量飲食清淡



辛辣調味料和酒精都容易引起痔靜脈血管充血擴張，增加疼痛。所以谷傳玲建議，烹調盡量不放辣椒，適當放點蔥、薑、蒜提味即可，也要盡量避免飲酒。

＃保證充足補水



攝取充足的水分可以增加糞便含水量，預防便秘和痔瘡。建議成年男性每天至少飲水1700ml、成年女性每天至少1500ml，如果白開水真的沒辦法多喝，也可以多喝淡茶水、清淡的湯水或粥。

＃減少久坐，多運動



建議長時間久坐工作、唸書的人，每1小時起來活動5～10分鐘，盡量減少久坐，當然也不要久站或是久蹲，且每天可以做5～10分鐘的提肛運動，促進肛門周圍肌肉的血液循環，可以減少痔瘡發作風險。

所謂的提肛運動就是肛門一提一鬆的運動，吸氣時放鬆，呼氣時收緊，呼氣末端可以維持收緊3～5秒，站著、坐著、躺著都可以做。