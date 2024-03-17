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雜物「斷捨離」是與自己的和解！物品背後重要的意義是回憶

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實習記者施至真／綜合報導

近年興起一股「斷捨離」風潮，面對捨不得丟東西、習慣囤物的患者，家中總是雜亂不堪，可說是毫無生活品質可言。然而，有時候囤物其實是因為放不下物品與人的羈絆，《姐，整理的是人生》一書提到，學會斷捨離除了學會放手、與過去和解，也讓人反思，回憶才是最重要的東西，而不是那些年代久遠，已經無法使用的物品。

▲《姐，整理的是人生》。（圖／翻攝unsplash）

▲雜物「斷捨離」是與自己的和解。（圖／翻攝unsplash，下同）

斷捨離，是放下那些對過去的不捨，專注在人生的當下，不妨試著想想，你想過怎麼樣的生活呢？透過整理居家環境，可以找回空間與關係的平衡點，放下過去，是為現在勇於選擇。作者提到，在斷捨離的過程中，他發現有不少媽媽遇到障礙，對於自己的物品都很果決，很快就能決定去留，但遇到小孩的物品就卡關，「其實你不是擔心他們會想念小時候的東西，是放不下孩子過去那麼可愛的樣子，現在孩子已經快變成青少年，越長越大，也離你越來越遠，你還沉浸在他們很可愛的幼兒時期，其實一回神他們早就長大了。」

▲《姐，整理的是人生》。（圖／翻攝unsplash）

然而重點不是這些「過去」的物品，而是「現在」對於空間的需求，你希望讓這個家恢復功能，孩子也需要自己的空間，所以放下那些對過去的不捨吧，專注在現在這個當下，把焦點放在「你們現在想要過什麼樣的生活？」唯有如此，才能做出選擇。

▲《姐，整理的是人生》。（圖／翻攝unsplash）

作者也提到，「回憶」才是物品背後最重要的意義，「收好」只是把一堆雜物整整齊齊地放在那邊，沒有經過過濾篩選；而「收納」是真實地看清楚自己到底有多少東西，真正有在使用的有哪些，透過整理的過程，好好面對自己。

許多堆在家中的物品或許還有剩餘的價值，可以留著慢慢賣，但比起物品的殘值，作者更在乎「空間的價值」，每一種物品的處理方式，都是一種選擇，但無論如何，乾淨的家，會有好事發生，從收納中，也能找到幸福！

▲《姐，整理的是人生》。（圖／翻攝unsplash）

▲《姐，整理的是人生》。（圖／商周提供）

★書名：姐，整理的是人生：收納教主廖心筠，從斷捨離、整理收納到領悟人生幸福的旅程
★作者：廖心筠
★出版社：商周
★出版日期：2024/02/07
★建議售價：新台幣450元

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關鍵字：

姐整理的是人生, 廖心筠, 人生課題, 整理, 大掃除, 斷捨離, 囤物症, 遺物

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