你看待事情是有大局觀還是情感派？一張圖解析分析角度

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

每個人對於每件事情的發展或是看法都有所不同，而你是怎麼去判斷或是理解事件與社會，以下這個心理測驗可以知道你是大局觀還是情感派。

Q：圖中第一眼看到什麼？

A.字母R

B.氣球

C.女孩

A.字母R：全局型認知

你對於某件事情的態度與想法，是屬於全局型的認知模式，你習慣從整個大局的角度來分析事情，對於細節不是很在乎，比較重視結果，所以與人交際的時候，你也比較傾向整體思維與觀念是否一致，不會過份糾結在一字一句，懂得在小細節犧牲，接納不同的聲音，但卻可以獲得整體最佳的體驗。

B.氣球：核心型認知

對於事件的核心本質是你很在乎的事情，不太重視邊際效應，比起全局型認知者，你更在乎過程而非結果，如果一個人的核心素養不是你可以接受，你也不會跟對方來往，解決事情也是處於傾向搞定核心思維，只要重點得以搞定，其他一切都會水到渠成，不會隨著事件的千變萬化有所失去方向，可以很明確知道自己的重心。

C.女孩：情感型認知

情感型認知的人更重視人在事件或是環境中的角色，因為你們認為不論是什麼樣的領域或事件，人都是不可取代的重要因素，你會特別注意自己以及他人的行為，會帶來怎麼樣的影響，以至於會特別喜歡交朋友、探聽各種情報，也會習慣在人群中建立自己的群體，維護自己的歸屬，建立專屬自我的小圈圈。