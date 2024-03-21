情緒勒索高手星座Top 3！第一名愛操控他人　總有辦法抓住弱點

▲情緒勒索星座。（示意圖／翻攝自tvn ig）

記者鮑璿安／綜合報導

每個人都有自己的意願，但偏偏有些人只顧著自己的想法，甚至會用情緒來控制對方，在人際交往的過程之中默默造成了壓力，以下就公開最會情緒勒索的星座Top 3！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座的內心非常敏感柔軟，他們深受情緒的影響，並且巧妙地利用自己的情緒來影響他人，多變的心情難以捉摸，巨蟹時常會表現出受傷的一面，讓他人感到憐憫和愧疚，好像你不順著他走就是你的錯一樣，從而達到控制對方的目的。只能說當你開始同情巨蟹的時候，已經中了他們的圈套了。

Top 2 天蠍座

天蠍座控制欲和報復心應該不需要多說了，一旦心生不滿，他們就會利用自己的情感和深藏的怨恨來操縱他人，讓對方被迫屈服，而且到頭來還像是為你好一樣，完全猜不透他們的真實想法，若是無法獲得同樣的回報，天蠍座也會釋放出一些訊息，為彼此的關係增加了壓力。

Top 1 雙魚座

雙魚座對各種小事和變化都觀察入微，他們往往能夠深入理解他人的情感和需求，因此會透過自己的同情心和憐憫心來控制對方，簡直是蜜糖包裹著毒藥，讓對方透不過氣完全無法拒絕他們的要求，也逐漸讓彼此越來越失控，變成感情用事。