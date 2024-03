浮粉假面、瑕疵外露！最新「詐片粉底」超高遮瑕、零妝感夠神

記者李薇/台北報導

女性對於底妝的要求越來越高,不僅要輕薄自然,還要擁有遮瑕度,讓肌膚呈現出細緻的質感,除了上妝要少量多次、局部遮瑕之外,好的單品當然可以事半功倍,以下就分享多款近期上市的厲害粉底液,只要有它,手殘隨便上都擁有完美膚況。

#sisley 完美持久植物粉底液,30ml、售價3400元

把「植物美容學」貫徹到每一個品牌細節的sisley,在粉底產品的配方與質地完全也不馬虎,奶霜感的質地裡面添加蕎麥、桃花、扁豆萃取成分,在上妝的同時不僅高效潤膚,同時可以創造出宛如第二層肌膚的妝容效果,收斂油光,同時又綻放肌膚原生光澤,輕盈無負擔的裸透霧光,有感隱形毛孔瑕疵,打造平滑水煮蛋膚況。

#M·A·C 超持妝濾鏡粉底液,30ml、售價1900元

還沒上市就在發佈會放火一波的「詐片粉底」,採用全新專利液化科技搭配78%的保養成分,一低即可以創造超高遮瑕的妝容效果,重點是沒有粉感,淡淡細膩光澤又有吸油效果的清爽底妝,讓人上妝就像是素顏,原相機對臉直拍也能完美磨皮,打造比修片還更是自然的原生裸肌,一整天維持上鏡級新鮮美膚。

#MAKE UP FOR EVER 粉無痕活潤精華粉底液,30ml、售價1850元

MAKE UP FOR EVER的粉底系列一直都領先眾多專櫃品牌,不僅價格親民,妝感更是誰用誰愛上,開年就祭出重磅「最強打光機」,一抹就可以打造輕盈透亮的妝容效果,而且又具有超強遮瑕度,等於一瓶搞定所有瑕疵坑疤,續航力超持久。