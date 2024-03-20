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浮粉假面、瑕疵外露！最新「詐片粉底」超高遮瑕、零妝感夠神

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記者李薇／台北報導

女性對於底妝的要求越來越高，不僅要輕薄自然，還要擁有遮瑕度，讓肌膚呈現出細緻的質感，除了上妝要少量多次、局部遮瑕之外，好的單品當然可以事半功倍，以下就分享多款近期上市的厲害粉底液，只要有它，手殘隨便上都擁有完美膚況。

＃sisley 完美持久植物粉底液，30ml、售價3400元

▲MAKE UP FOR EVER,M·A·C,siskey,粉底液,彩妝,。（圖／品牌提供）

把「植物美容學」貫徹到每一個品牌細節的sisley，在粉底產品的配方與質地完全也不馬虎，奶霜感的質地裡面添加蕎麥、桃花、扁豆萃取成分，在上妝的同時不僅高效潤膚，同時可以創造出宛如第二層肌膚的妝容效果，收斂油光，同時又綻放肌膚原生光澤，輕盈無負擔的裸透霧光，有感隱形毛孔瑕疵，打造平滑水煮蛋膚況。

＃M·A·C 超持妝濾鏡粉底液，30ml、售價1900元

▲MAKE UP FOR EVER,M·A·C,siskey,粉底液,彩妝,。（圖／品牌提供）

還沒上市就在發佈會放火一波的「詐片粉底」，採用全新專利液化科技搭配78%的保養成分，一低即可以創造超高遮瑕的妝容效果，重點是沒有粉感，淡淡細膩光澤又有吸油效果的清爽底妝，讓人上妝就像是素顏，原相機對臉直拍也能完美磨皮，打造比修片還更是自然的原生裸肌，一整天維持上鏡級新鮮美膚。

＃MAKE UP FOR EVER 粉無痕活潤精華粉底液，30ml、售價1850元

▲MAKE UP FOR EVER,M·A·C,siskey,粉底液,彩妝,。（圖／品牌提供）

MAKE UP FOR EVER的粉底系列一直都領先眾多專櫃品牌，不僅價格親民，妝感更是誰用誰愛上，開年就祭出重磅「最強打光機」，一抹就可以打造輕盈透亮的妝容效果，而且又具有超強遮瑕度，等於一瓶搞定所有瑕疵坑疤，續航力超持久。

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關鍵字：

MAKE UP FOR EVER, M·A·C, siskey, 粉底液, 彩妝

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