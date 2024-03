「金字塔定妝法」讓粉底更持久！選紫色還能順便當高光　肉肉臉瞬間小一半

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

以台灣潮濕悶熱的天氣來說,即使是乾性肌膚,也很難不定妝,到了下午就會浮粉脫皮,看起來比素顏還要可怕,但是要怎麼定妝才可以讓妝容維持一整天完美?彩妝師就推薦「金字塔定妝法」,透過蜜粉不僅可以加強底妝的持久度,甚至還可以偷偷磨皮、提亮。

【金字塔定妝法】

1.首先先以臉部正中心額頭中央的位置,從眼尾兩邊到耳後形成一個三角形,底線約是在上唇到耳下延伸的水平線定妝。

2.可以局部針對眼下兩個倒三角形的兩頰位置,進行蜜粉的定妝,可以均勻地輕拍粉體,達到更好的持妝效果。

Tips:除了可以用透明的蜜粉之外,彩妝師也建議可以挑選紫色的蜜粉,針對局部的部分定妝之外,還能夠擁有提亮、去蠟黃以及打造立體感的高光效果。

【推薦單品】

#MAKE UP FOR EVER 粉無痕柔霧輕感修片蜜粉,售價1700元

底妝專門戶MAKE UP FOR EVER的「光圈蜜粉」超進化無瑕微晶蜜粉熱賣全球,這次針對油性肌膚以及脫妝苦手推出更厲害的「修片蜜粉」,超強大的控油力一秒油光消失,重點是超輕盈的粉體完全不結塊卡粉,一拍簡直磨皮濾鏡拉滿,毛孔瞬間隱形,重複疊上也不厚重,超貼心的三角形旋鈕設計,轉開才釋放粉體,放在包包也完全不怕灑爆,除了一般膚色更推出粉色、紫色或是綠色,校正蠟黃、泛紅一拍有感。

#嬌蘭 幻彩流星蜜粉球,售價2800元

自從1987年上市以來,蜜粉球一直都是象徵嬌蘭頂奢地位的經典明星商品,許多粉絲的第一顆貴婦蜜粉,都是從它開始;透過裡面不同顏色以及珍珠母貝色澤,可以帶給肌膚充滿透明感的細緻光采,這次由新的彩妝創意總監Violette將這致敬瑪麗安東尼皇后粉盒的單品,再次全新演繹,透過更高比例的自然來源成分,運用多種色彩組合,為冷色、暖色或琥珀色肌膚,定調更量身訂做般的單品,更細緻的是連經典香氣都改變,延續花香更結合多點檀香、麝香的氣味,增加沉穩的木質調特性。