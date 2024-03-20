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「金字塔定妝法」讓粉底更持久！選紫色還能順便當高光　肉肉臉瞬間小一半

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

以台灣潮濕悶熱的天氣來說，即使是乾性肌膚，也很難不定妝，到了下午就會浮粉脫皮，看起來比素顏還要可怕，但是要怎麼定妝才可以讓妝容維持一整天完美？彩妝師就推薦「金字塔定妝法」，透過蜜粉不僅可以加強底妝的持久度，甚至還可以偷偷磨皮、提亮。

▲蜜粉,MAKE UP FOR EVER,嬌蘭,彩妝,金字塔定妝,。（圖／品牌提供）

【金字塔定妝法】

1.首先先以臉部正中心額頭中央的位置，從眼尾兩邊到耳後形成一個三角形，底線約是在上唇到耳下延伸的水平線定妝。

2.可以局部針對眼下兩個倒三角形的兩頰位置，進行蜜粉的定妝，可以均勻地輕拍粉體，達到更好的持妝效果。

▲蜜粉,MAKE UP FOR EVER,嬌蘭,彩妝,金字塔定妝,。（圖／品牌提供）

Tips：除了可以用透明的蜜粉之外，彩妝師也建議可以挑選紫色的蜜粉，針對局部的部分定妝之外，還能夠擁有提亮、去蠟黃以及打造立體感的高光效果。

【推薦單品】

＃MAKE UP FOR EVER 粉無痕柔霧輕感修片蜜粉，售價1700元

▲蜜粉,MAKE UP FOR EVER,嬌蘭,彩妝,金字塔定妝,。（圖／品牌提供）

底妝專門戶MAKE UP FOR EVER的「光圈蜜粉」超進化無瑕微晶蜜粉熱賣全球，這次針對油性肌膚以及脫妝苦手推出更厲害的「修片蜜粉」，超強大的控油力一秒油光消失，重點是超輕盈的粉體完全不結塊卡粉，一拍簡直磨皮濾鏡拉滿，毛孔瞬間隱形，重複疊上也不厚重，超貼心的三角形旋鈕設計，轉開才釋放粉體，放在包包也完全不怕灑爆，除了一般膚色更推出粉色、紫色或是綠色，校正蠟黃、泛紅一拍有感。

＃嬌蘭 幻彩流星蜜粉球，售價2800元

▲蜜粉,MAKE UP FOR EVER,嬌蘭,彩妝,金字塔定妝,。（圖／品牌提供）

自從1987年上市以來，蜜粉球一直都是象徵嬌蘭頂奢地位的經典明星商品，許多粉絲的第一顆貴婦蜜粉，都是從它開始；透過裡面不同顏色以及珍珠母貝色澤，可以帶給肌膚充滿透明感的細緻光采，這次由新的彩妝創意總監Violette將這致敬瑪麗安東尼皇后粉盒的單品，再次全新演繹，透過更高比例的自然來源成分，運用多種色彩組合，為冷色、暖色或琥珀色肌膚，定調更量身訂做般的單品，更細緻的是連經典香氣都改變，延續花香更結合多點檀香、麝香的氣味，增加沉穩的木質調特性。

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關鍵字：

蜜粉, MAKE UP FOR EVER, 嬌蘭, 彩妝, 金字塔定妝

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