淺眠多夢睡不好？專家教你「好眠3步驟」一覺到天亮

▲現代人一夜好眠已成為奢求。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活高壓緊張，不易入睡、淺眠多夢、起床之後仍然感覺疲累，不少人為了想睡個好覺，反而造成心理負擔，陷入睡眠品質低落的惡性循環，有請專家陳姿謹諮商心理師教你舒眠養成3步驟，另外學會利用助眠小物打造舒眠環境也很重要。

#察覺自身的睡眠狀況

睡眠時數並非評估睡眠品質的唯一條件，因為每一個人所需的睡眠時間都不相同。「睡醒時有沒有充飽電的感覺？」是自我判斷睡眠品質最簡單的方法，體察自己的身體與心理感受，自我療癒的過程便隨之展開。

#找到影響睡眠品質的原因

心理壓力等因素之外，也必須同步檢視生理因素，例如長期因為筋膜炎而睡不好，建議先行改善身體的疼痛，例如尋求物理治療、或是換一張適合自己身體的床墊。

#打造舒眠環境

睡前時光可以藉助天然精油的療癒香氣，幫助身心徹底放鬆，營造舒適好眠情境。例如使用沉靜的乳香、穩定而堅毅的黑雲杉、平易近人的薰衣草，串聯成為迷人的複方精油。使用紓壓精油配方的沐浴用品或是枕頭香氛，都是簡易上手的好方法。

《助眠單品推薦》

▲NEOM 舒緩恬睡泡泡浴 ，200ml，1,200元。

含舒緩的歐蜀葵、蘆薈葉、椰子和甜杏仁，使用之後皮膚觸感更柔軟、留下淡淡香氣。

▲bamford 甯靜浴油，125ml，3,900元。

含有高濃度的有機精油，深層放鬆身體及心靈。以滋潤肌膚的杏桃核仁油為基底，調和具有助眠效果的有機羅馬洋甘菊、薰衣草以及岩蘭草等精油。





▲L:A BRUKET 200 枕頭噴霧－柑橘/薰衣草/雪松，50ml，1,650元。

結合恬美柑橘、舒心的薰衣草香氣，以及予人沉靜感受的雪松等天然精油，打造出協助放鬆壓力、舒緩緊張情緒的獨特香氣，改善夜間的睡眠品質。

▲REN 沉睡森林枕頭噴霧，75ml，800元。

結合乳香、雪松、薰衣草、天竺葵精油，揉合出沉穩森林氣味，帶你漫步在夢鄉裡的森林小徑，享受整夜的香眠熟睡。