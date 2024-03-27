天冷就怕心肌梗塞！專家推薦「得舒飲食」有效降血壓、預防中風

▲營養師推薦大家嘗試「得舒飲食」，可以幫助控制血壓、增進健康。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

前幾天還熱到讓人覺得夏天要來了，結果隔天氣溫突然溜滑梯變冷，天氣變化劇烈除了容易感冒，知名營養師高敏敏也提醒，每當天氣變冷或是忽冷忽熱，就會使血壓飆高，不僅容易有休克猝死的危險，也會增加心肌梗塞、腦出血等機率。她就針對高血壓患者平時該如何飲食控制，推薦能有效幫助降血壓的「得舒飲食」，也進一步分享「得舒飲食」的6大重點，教你吃出健康、控制好血壓。

首先，高敏敏指出，得舒飲食能有效降血壓6～11mmHg，而得舒飲食是從「DASH Diet」中的DASH而來的，「DASH」則是「Dietary Approaches to Stop Hypertension」的縮寫，意即「利用飲食方式來預防高血壓的飲食」。至於「得舒飲食」到底該怎麼吃？高敏敏建議可以遵循以下6個大方向。

＃烹調時選擇植物油&每天一湯匙的堅果

＃選擇原型全穀雜糧，取代精緻澱粉



像是地瓜、馬鈴薯、南瓜、糙米飯等食材，都是屬於好的未精緻澱粉類。

＃把紅肉改成白肉和豆製品



將牛、羊、豬等紅肉的攝取，改成雞肉、魚肉等白肉和豆製品，且每天要吃小於或等於6份。

＃每天吃2.5碗蔬菜＋5拳頭水果



記得蔬果選擇要多樣化、不挑色。

＃每天攝取2杯乳製品



像是牛奶、優酪乳、優格、起司等都可以。

＃少吃5類食物



另外，還有一個大重點，要少吃甜食、肥肉、紅肉醃燻肉、含糖飲料、重鹹重口味等5類食物，甜食部分建議將含精製糖甜點用水果或是堅果、優格等替代。

簡單來說，得舒飲食其實沒有太多限制，主要就是多吃未精製全穀、蔬菜、水果等，多補充乳製品及攝取白肉，就能幫助控制血壓。得舒飲食能有效降血壓、增進健康，主要是因高血壓會讓動脈硬化失去彈性，造成腦部、腎等器官的血液交換能力變差，進而導致心臟病、腎病、中風、失明風險…等，而控制好血壓就能進而降低30%～40%的中風機率；降低20%～25%心機梗塞機率；降低50%心衰竭機率。

但高敏敏也提醒，要注意的是得舒飲食雖然能幫助健康，卻不是人人都適合吃！像是得舒飲食的水果攝取量偏多，對於糖尿病友的血糖可能會造成威脅；對於需要控鉀的腎臟病友也不利，建議想執行的人，可以先與營養師或醫師諮詢再進行。