「草仔龜比薩」正夯！營養師教嚐鮮不怕胖4秘訣：搭配1水果

▲必勝客近日推出「草仔龜比薩」掀起超高討論度和嚐鮮風潮。（圖／翻攝品牌官網）

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

必勝客最新「芝心雙粿草仔龜比薩」，結合清明節必吃的草仔粿和許多餡料，打造出甜甜鹹鹹的味道和特殊的烏龜造型，特別的口味和造型引發不少話題和嚐鮮風潮。知名營養師高敏敏就提醒，使用了許多種餡料的「草仔龜比薩」熱量很可觀，她特別針對各部位餡料一一分析成分、所含營養和需要注意之處，更加碼健康吃披薩的4招秘訣，教你跟風嚐鮮之餘，也能避免發胖、吃得更健康。

首先，高敏敏就公開「芝心雙粿草仔龜比薩」的熱量、餡料成分和營養素等資訊。每一份「芝心雙粿草仔龜比薩」的熱量為2526kcal，有碳水化合物403g，蛋白質73.8g，脂肪69.1g。而草仔龜比薩擁有多種不同部位餡料，她也一一分析這些餡料的成分、所含營養素或需要注意之處。

＃身體：芝心餅皮



雖然芝心餅皮很好吃，但高敏敏提醒，以大披薩而言，薄餅皮對比芝心餅皮，光是一小片的熱量就相差120大卡。

＃龜殼邊：薯金幣



炸到香酥脆的薯餅也是許多人吃必勝客的必點小菜，但高敏敏也提醒，食物經過高溫油炸之後，會破壞其中的營養素，還會讓熱量爆高。

＃龜殼邊：香菜



雖然香菜本身的氣味讓很多人敬而遠之，但香菜富含維生素A，可以保護皮膚、眼睛的健康，還有抗氧化、延緩老化的功效。

＃龜殼：艾草粿皮



將艾草煮軟之後搗碎加水製成，古人認為艾草粿皮有殺菌、驅邪的功效，吃起來還有淡淡的清甜香氣。

＃龜殼：蘿蔔絲＋菜圃米



鹹香的蘿蔔絲很唰嘴，但為了讓口感更美味，在烹飪時可能會拌上大量的油，所以本身的熱量就很可觀。

＃頭部、尾巴、手腳：萬丹紅豆餡



紅豆本身富含膳食纖維、維生素，不過做成餡料時，可能會拌上大量砂糖，因此熱量也會增加。

而不管吃哪種口味的披薩，熱量、油脂都不低，高敏敏也分享4個秘訣，教你這樣吃披薩更健康。

＃跟親友分食



大家一起吃，分散熱量之餘，還能增進感情。

＃飲料選無糖



飲料建議搭配無糖茶、無糖黑咖啡或無糖豆漿，減少熱量負擔。

＃先吃一碗菜



先吃一碗菜補充膳食纖維，增加飽足感、墊墊胃。

＃搭配富含酵素酶的水果



可以搭配像是奇異果、鳳梨等酵素酶較多的水果，幫助加速消化、加快代謝體內堆積物。