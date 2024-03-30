專業藥師分享維持健康「9件小事」　從多喝水開始做起

▲多喝水幫助體內新陳代謝，有效排出體內毒素。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

一年一度世界健康日即將到來，日前世界衛生組織也公布了今年度主題「My health，my right」，每個人都擁有在日常生活中獲得健康的權利。屈臣氏專業藥師也分享9件日常即可培養的健康習慣，現在就一起做起來！



#多喝水

想要身體健康就從「多喝水」開始，現代人常常因工作忙碌而忽略補充水分，其實喝水的益處遠比想像多，不僅可滋潤喉嚨及口腔、調節體溫，還能幫助消化代謝機能正常運作

#健康吃

日常三餐可再選擇營養均衡的「健康餐」，除調味清淡、減少攝取過多脂肪外，其中原型食物也擁有高營養價值、無人工添加、高飽足感等優點，能輕鬆健康吃，若遇到外出聚餐等無法攝取均衡營養的場合，也可以選擇透過保健食品補足一日所需。

#常運動

日常運動更是打造健康身體不可或缺的一環，屈臣氏專業藥師建議每日抽空做一些簡單運動，像是老少皆宜的「間歇性健走」，養成「快走、慢走各3分鐘，重複5次，一次30分鐘，一週4次」的習慣來降低體脂、預防肌少症以及遠離三高。

#森林浴

可選擇閒暇時前往戶外享受一場悠閒的「森林浴」，吸收芬多精沐浴，有效提升免疫力、去除疲勞、安定情緒。專業藥師提醒民眾，運動前別忘記先檢測評估自己的身體狀況

#多說正向話、發自內心的讚美、開懷大笑

心理層面的健康是近年越來越多人關注的議題，屈臣氏專業藥師分享，「多說正向話」、「發自內心的讚美」、「開懷大笑」等行為，有助於增加幸福感、降低壓力，透過每日邀請身邊好友來一場酣暢淋漓的閒聊，就算是單純聆聽、表達關心或者以講笑話等形式，皆能讓人產生愉悅的心情，進而轉變正能量來促進心理健康。

#定期健檢

預防勝於治療，不少疾病透過早期發現及早治療都能恢復健康，因此，定期健康檢查以掌握身體狀況是打下健康基礎的必備條件。

#疾病篩檢

屈臣氏已連續十年透過「愛妳不肺力」公益計畫致力推動女性肺癌防治，並持續於線上、線下提供專業藥師諮詢服務，建議長期處於高空汙環境或曾有肺癌家族史的高風險族群自主定期進行肺部低劑量電腦斷層。