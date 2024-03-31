頭髮掉不停？「5類食物」有助生髮　堅果、瘦肉都在內

▲堅果富含維生素E，有助頭髮健康生長。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌且高壓，三餐不定時且營養不均衡，不少人都有提早落髮的問題，其實頭髮的生長速度和飲食息息相關，盤點5種食物能幫助頭髮生長，一起來了解！

#蛋白質豐富的食物

蛋白質是頭髮的主要組成部分，食物如雞肉、火雞、魚類、豆類和堅果都是優質蛋白質的來源，補充足夠的蛋白質可以幫助頭髮增強，減少斷裂和分叉，同時促進新的頭髮生長。

#富含維生素E的食物

維生素E是一種強效的抗氧化劑，有助於保護頭髮免受自由基的損害。這可以促進頭髮的健康和生長，並保持頭髮潤澤。食物如堅果（特別是杏仁和腰果）、種子、橄欖油和綠葉蔬菜都含有豐富的維生素E。

#含有維生素C的食物

維生素C有助於促進頭髮的生長和修復，同時提高頭髮的彈性和健康。它也有助於身體吸收鐵質，這對於頭髮健康至關重要。柑橘類水果（如橙子、檸檬）、草莓、番茄和綠色蔬菜都是優秀的維生素C來源。

#鐵質豐富的食物

缺乏鐵質可能會導致頭髮變薄和掉髮。鐵質是製造血紅素的關鍵成分，而血紅素是將氧氣運送到身體各部位的蛋白質。如果身體缺乏足夠的血紅素，頭髮的生長可能會受到影響。瘦肉、蛋類、菠菜、豆類和全穀食品都是良好的鐵質來源。

#Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸對於頭髮和頭皮的健康都至關重要。它們有助於減少頭皮屑，保持頭皮滋潤，並促進頭髮的生長。食物如鮭魚、鯡魚、亞麻籽、核桃和芝麻都含有豐富的Omega-3脂肪酸。

通過飲食中添加這些食物，能幫助頭髮提供必要的營養，從而促進頭髮的生長，並保持其健康和光澤。此外，保持良好的生活習慣和適當的護髮程序也是維持頭髮健康的重要因素。