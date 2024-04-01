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營養師曝食物存放「危險溫度帶」　食物放涼才冰超NG

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▲▼營養師曝食物保存「危險溫度帶」 。（圖／Unsplash）

▲食物存放有學問。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

「寶林茶室」事件使得食安問題備受重視，營養師高敏敏分享，每個平凡的食材都可能因為保存不當而變成食安炸彈，尤其食物存放要注意「危險溫度帶」，像是高風險食材，像是久泡、自釀、久放等食品，更應該要提高警覺。

#若室溫>32°C ，存放於室溫要縮短爲1小時較為保險

食物放室溫易產生細菌毒素，大多數人認為以2小時為限，營養師高敏敏提醒，若是溫高於32°C ，1小時內就要冷藏才保險，很多人都認為食物放涼才能冰冰箱，這是錯誤的觀念，應該要越快冰越好，最安全的方式就是吃多少、煮多少。

▲▼營養師曝食物保存「危險溫度帶」 。（圖／翻攝自fb/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#食物存放可以分為 「3個溫度區」：高溫區、危險溫度帶、低溫區

高於60°C為高溫區

熱存食材溫度高於60°C為佳。

7~60°C 為危險溫度帶

這個溫度帶是細菌快速繁殖的溫度，食物長期儲存在此溫度帶，最可能導致細菌毒素滋生，而有食物中毒風險，而22-33°C 是米酵菌酸容易產生的溫度。

低於7°C 為低溫區

低於7°C的環境，能抑制細菌增長，延長食物保存期限，若已烹調食物更建議低於5°C保存，而這次沸沸揚揚的米酵菌酸，量少即可致命、耐熱性超高，為一種粒線體毒素，吃到污染食品後潛伏期約30分鐘-16小時，會讓細胞粒線體失能、無法產生能量，容易造成健康威脅。

營養師高敏敏也提醒，想要避開食安風險可以這樣做：

1.慎選信譽優良衛生的店家

2.不吃浸泡過久的食材（濕木耳、濕澱粉製品）

3. 煮過的食物不吃，馬上冰冰箱5°C以下保存

4.不吃過期食品、久放食物

5.冰箱控制7-8成滿、先進先出原則

4.生熟食分開放

5.保持雙手及用具清潔

6.避免在家自釀無滅菌製程食物（發酵玉米、椰奶等製品 過往也發生過栗酒、酸湯子等的案例⋯）
 

關鍵字：

食物保存, 營養師, 食安風險, 米酵菌酸, 食物中毒

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