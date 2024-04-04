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臉一凹就顯老！5款「膠原蛋白食物」多吃、讓肌膚飽滿光滑

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▲▼膠原蛋白食物。（圖／Unsplash）

▲雞肉擁有優秀蛋白質，是增加膠原蛋白合成的良好來源。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

肌膚老化是因為膠原蛋白流失，越來越多人知道膠原蛋白對肌膚彈性和維持年輕狀態的重要性，盤點5款富含膠原蛋白的食物，適量補充讓肌膚更加飽滿光滑。

▲▼膠原蛋白食物。（圖／Unsplash）

#魚類

魚類如鮭魚、鯖魚和鯊魚是豐富的膠原蛋白來源。這些魚類含有大量的胺基酸，有助於增加膠原蛋白的生成，進而保持肌膚彈性。

#豬蹄

豬蹄是一種廣受歡迎的食材，它含有豐富的膠原蛋白，能夠提供給身體所需的胺基酸，有助於維持肌膚的彈性和緊緻度。

▲▼膠原蛋白食物。（圖／Unsplash）

#維生素C豐富的水果和蔬菜

像是柳橙、檸檬、草莓、番茄和花椰菜等。維生素C是合成膠原蛋白所必需的營養素之一，攝取足夠的維生素C可以幫助身體更有效地生成膠原蛋白。

#雞肉

雞肉含有豐富的蛋白質和胺基酸，是增加膠原蛋白合成的良好來源。它還含有一定量的硒，有助於減少自由

基對膠原蛋白的損害。

▲▼膠原蛋白食物。（圖／Unsplash）

#紅色和橙色蔬菜

如紅椒、南瓜和紅蘿蔔等，這些蔬菜含有豐富的β-胡蘿蔔素和類胡蘿蔔素，這些化合物有助於促進膠原蛋白的生成，同時也是抗氧化劑，有助於保護膠原蛋白不受自由基的損害。

總體來說，通過攝取這些食物，您可以為身體提供生成膠原蛋白所需的營養素，從而幫助肌膚保持年輕、彈性和飽滿。記得保持均衡飲食，搭配適量的運動和良好的生活習慣，將有助於達到更好的效果。

關鍵字：

膠原蛋白, 美容飲食, 肌膚彈性, 年輕狀態, 食物

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