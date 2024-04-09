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《淚之女王》金智媛10年不變的少女感　透亮美肌靠5招

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文／美人圈

不得不佩服韓國女孩是真的懂「保養」，最近憑藉話題新劇《淚之女王》討論度狂飆的金智媛就是絕佳例子！現年31歲的金智媛與過去21歲出演《繼承者》相比，可以說是毫無變化，彷彿時間直接在她身上靜止了！不僅臉蛋不垮，零毛孔的透亮好膚質更是讓人稱羨。究竟金智媛是如何做到十年過去依然保持少女感，以下也揭開她的保養秘訣。

▲金智媛 。（圖／小紅書、IG）

▲金智媛。（圖／截圖小紅書@JF抗衰、IG@highziumstudio）

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲（左）金智媛2016年 VS. （右）2024年。（圖／IG@highziumstudio、@geewonii）

《淚之女王》金智媛保養秘訣

1：奉行極簡保養法

不同於其他人選擇擦好擦滿，金智媛曾在《Get It Beauty 2016》節目中透露私下偏好「極簡保養法」，保養程序越精簡越好！由於她膚質本身屬於敏感肌，因此平時護膚會把重點放在「保濕」上，洗完臉後用高保濕化妝水輕輕擦拭臉部就能達到再次清潔的功效，並使用舒緩安瓶幫助提高皮膚的整體狀態。安瓶就像是精華液的濃縮升級版，小小一瓶就能達到抗皺、提亮膚色、保濕和緊緻抗老等多重功效，效果快速也相對明顯。

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲金智媛私下偏好極簡保養法。（圖／IG@highziumstudio、@geewonii）

編輯推薦：SHISEIDO EUDERMINE紅色活酵超導奇蹟露

號稱NO.1最強精華水的資生堂國際櫃全新精華水「紅色活酵超導奇蹟露」網友回購率超高，在日本韓國也擁有高評價。透過三大主成分活酵克菲爾萃取物、日本香柚精萃、4MSK，為肌膚注入100萬酵能，達到1滴3效，瞬間實現淨、嫩、亮的無瑕年輕好膚質！

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲SHISEIDO EUDERMINE紅色活酵超導奇蹟露，NT$3,100。（圖／資生堂國際櫃）

編輯推薦：innisfree A醇淨膚超修護安瓶

多數安瓶價格會比精華液來得高，這時候不妨考慮性價比不輸給專櫃大牌的韓國開架美妝保養品牌innisfree！innisfree A醇淨膚超修護安瓶不僅榮獲@cosme台灣區安瓶口碑排行榜第一，A醇還能改善毛孔粗大、緩解痘痘粉刺困擾，同時舒緩保濕成分「積雪草萃取、神經醯胺與玻尿酸」能將A醇包覆起來， 除了質地更容易被肌膚吸收，還能有效降低刺激性，敏感肌也能放心使用，對於初次使用A醇系列的新手也很友好。

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲innisfree A醇淨膚超修護安瓶，NT$1,400。（圖／innisfree）

2：注重防曬

演員長期要在戶外拍攝，而皮膚長時間暴露在陽光下也會加速老化，導致皺紋、蠟黃、暗沉等問題產生，因此金智媛私下除了著重保濕，防曬也是維持透亮美肌的一大關鍵！作為敏感肌代表，金智媛表示自己的皮膚只要曬到太陽就會泛紅，因此她建議在妝前保養後使用防曬霜或是帶有防曬係數的妝前乳，並確保塗抹完全，才能防止肌膚受損。

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲金智媛建議使用帶有防曬係數的妝前乳。（圖／IG@geewonii）

編輯推薦：LANEIGE蘭芝 完美新生5D全能防曬精華

同樣是主打敏感肌能放心使用的LANEIGE蘭芝完美新生5D全能防曬精華一瓶即可達到防曬、保濕、抗老，是一款全能型抗老防曬精華！輕盈無負擔精華乳質地，一抹保濕貼合肌膚，無色不泛白、清爽不黏膩不顯油光。上臉會呈現自然的保濕妝感，可以讓後續上妝時更加滑順服貼。

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲LANEIGE蘭芝 完美新生5D全能防曬精華，NT$1,400。（圖／LANEIGE蘭芝）

編輯推薦：DF美肌醫生 白夏菊超輕感防曬凝露SPF50+

DF美肌醫生白夏菊超輕感防曬凝露含UVA、UVB的防曬成分，多重抵禦達到長效、全面的阻隔。白夏菊萃取及海藻玻尿酸為親膚性極佳的保濕基底，強化肌膚鎖水能力，減少肌膚乾澀粗糙，避免日曬引起的肌膚老化現象。超輕感小分子更均勻服貼肌膚，全面阻隔紫外線，一抹劃開後水潤無負擔，不悶不膩。

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲DF美肌醫生 白夏菊超輕感防曬凝露SPF50+，NT$980。（圖／DF美肌醫生）

編輯推薦：NARS裸光妝前乳

崇尚精簡化妝步驟的你，NARS裸光妝前乳絕對是用過就回不去的摯愛，彩妝師們也爆推！添加獨家中藥材吳茱萸萃取，喚醒肌膚活力外，還能打造出柔嫩自然澎潤、亮澤細緻感。此外，SPF35／PA+++的防曬係數同時具有保濕及防曬效果，再也不用擔心妝感厚重、容易浮粉等問題，讓底妝擁有自然光澤。

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲NARS裸光妝前乳，NT$1,500。（圖／NARS）

3：乳霜加強按摩

倘若皮膚特別乾燥，金智媛還會再視情況多添一道使用乳霜的程序，尤其是臉頰比較容易脫皮脫屑的部位，金智媛會特別用乳霜按摩，從下巴到蘋果肌位置搭配按摩手法加強，讓保濕乳霜完整吸收進肌膚底層，補水同時更舒緩身心，還能讓臉部線條更緊緻，打造出小V臉。

編輯推薦：雅詩蘭黛 年輕無敵一夜修護膠原霜

想要永保青春活力肌，雅詩蘭黛全新年輕無敵一夜修護膠原霜一定要收！獨特的Q彈軟嫩「雙重奶霜」質地，完整封存保養精華，一抹即化，使保養成分能層層深入滲透肌底、強化肌膚防護屏障，一覺醒來肌膚保濕無比、彈嫩超有感。此外，乳霜本身輕盈不黏膩又好吸收，很適合台灣悶熱潮濕天氣，不僅晚上加倍修護，早上使用也不會和底妝打架，絕對是全膚質適用的最強高效抗老乳霜。

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲雅詩蘭黛 年輕無敵一夜修護膠原霜，NT$4,600。（圖／雅詩蘭黛）

編輯推薦：La Mer海洋拉娜 經典乳霜

指標性奢華肌膚保養品牌La Mer海洋拉娜的經典乳霜，身為愛美人士一定都聽過它的名號！豐盈的乳霜質地上臉卻不會讓肌膚感覺到黏膩，一夜就能感受到肌膚變得細緻潤嫩，還能穩定敏感泛紅、提亮膚色。此外，乳霜還能強效抗老撫紋、重現暗沉膚質的活力，初老／熟齡肌等各膚質適用！

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲La Mer海洋拉娜 經典乳霜，NT$13,800。（圖／La Mer海洋拉娜）

4：底妝混合保濕精華

換季化妝容易因肌膚處於缺水狀態有浮粉和卡粉現象？金智媛也分享自己的獨門妙招，就是把滋潤度高的保濕精華混合至粉底液當中，添加的比例大約是2：1，不僅能打造保濕、遮瑕度又高的底妝，後續粉底液也會更貼合肌膚，讓妝效長時間都保持像剛畫的一樣完美。有專業彩妝師也同步指出可以改用較潤澤的粉底上妝，這樣子既可以達到保濕功效，也不擔心影響妝感呦。

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲金智媛會把保濕精華混合粉底液使用。。（圖／IG@highziumstudio）

編輯推薦：nomel 24hr．飽水精華

純素保養品牌nomel 24hr．飽水精華一瓶可以解決換季乾癢、細紋皮屑等問題，強力保濕能立即幫沙漠乾燥肌解渴，調理肌膚屏障恢復健康的鎖水皮脂。此外，這罐精華液質地輕盈，混合在粉底液當中也不會覺得有負擔，任何膚質都適用，盲買不擔心踩雷。

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲nomel 24hr．飽水精華，NT$1,150。（圖／nomel）

編輯推薦：BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華粉底SPF40 PA++++

還在羨慕韓妞們的水亮發光肌？BOBBI BROWN全新冬蟲夏草精華粉底直接幫你圓夢！粉底液注入25種修護成分，包括冬蟲夏草精華，為肌膚打造飽滿透亮妝效，且使之更飽滿、柔滑並減少細紋產生。遮瑕度可堆疊，有助修飾肌膚，長效維持12小時無瑕妝容。

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華粉底SPF40 PA++++，NT$2,850。（圖／BOBBI BROWN）

5：高麗菜水養顏

想要養出金智媛同款透亮白好膚質，可以學她喝「高麗菜水」養顏美容！把洗淨的高麗菜加水熬煮30分鐘後放進冰箱冷藏，降溫後即可飲用。高麗菜水不僅富含對人體有益的維生素B1和維生素C，可以預防肌膚老化、減少痘痘粉刺滋生，清甜味道還可以提醒自己多喝水！

▲金智媛 。（圖／翻攝自IG）

▲金智煖也會喝高麗菜水養顏。（圖／IG@geewonii）

延伸閱讀

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關鍵字：

美人圈, 金智媛, 保養

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