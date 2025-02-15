2025新款球鞋推薦！IU同款NB 1000太勸敗、Converse復古潮流必收

▲New Balance、ASICS、PUMA話題新款球鞋。（圖／New Balance、ASICS、PUMA提供）

圖文／CTWANT

好穿舒適百搭的球鞋，彷彿會無性生殖般，買不完也買不停！這次開春又迎來許多話題新款，包含NB、PUMA、Converse、ASICS，無論是潮流態度、復古時髦，還是學院風通通有，滿足不同喜好與穿搭需求。

話題新款球鞋推薦：New Balance 1000

New Balance 1999年首次亮相的1000，以流線型鞋身與精緻細節，完美詮釋了千禧年代大膽且充滿未來感的設計風格，重新定義經典與創新，成為當時非傳統運動鞋的新標竿。這次全新回歸的1000，透過女神IU的穿搭詮釋，打造甜美復古風！

▲IU同款New Balance 1000。（圖／品牌提供）



1000延續了經典設計的獨特基因，更融入現代美學語彙，展現對「日常風格」全新界限的突破與挑戰。無論是復古風格忠實支持者，還是追求潮流的愛好者，都能在1000中找到專屬於自己的潮流態度與生活品味。

▲New Balance M1000EGY／4,280元。（圖／品牌提供）

話題新款球鞋推薦：PUMA全新PALERMO翻蓋德訓鞋

鞋櫃裡的百搭經典PUMA PALERMO德訓鞋，這次以翻蓋設計款的嶄新樣式，讓每一步伐更加時髦，透過可拆卸翻蓋增添更多造型變化，讓時尚不只是一種選擇，更是一種態度。

▲PUMA PALERMO德訓鞋新款帶來翻蓋設計。（圖／品牌提供）

這次推出元祖黑與奶霜白兩款經典時髦配色，找來品牌大使E.SO瘦子展現街頭率性氛圍感，俏皮甜美感的GINGLE王淨演繹全新單品，展現出黑與白的完美平衡，再以焦糖色大底點綴帶出甜蜜質感，每一步都散發獨特魅力。

▲PUMA Palermo Premium翻蓋德訓鞋／3,280元。（圖／品牌提供）



話題新款球鞋推薦：Converse Omega Trainer

Converse重溫品牌悠久的運動傳承，全新推出量身訂製的Omega Trainer學院復古跑鞋。將現代時尚元素，融入Converse經典鞋型，以個性表達詮釋復古美學，呈現精緻有型的街頭新時尚。

▲Converse Omega Trainer學院復古跑鞋。（圖／品牌提供）

Omega Trainer作為兩款80年代經典鞋型的融合復刻之作，在保留原版鞋型精髓的基礎上，巧妙融合復古色彩與現代審美，利落流暢的鞋型搭配質感皮製星箭標，傳遞復古簡約的穿搭理念。為打造持久舒適體驗，搭載了輕量EVA鞋底，在實現輕盈腳感的同時，融入Converse經典款式的獨有韻味。

▲Converse Omega Trainer學院復古跑鞋／2,480元。（圖／品牌提供）

話題新款球鞋推薦：ASICS GEL-NYC系列

GEL-NYC系列受紐約市啟發，以融合復古風格與潮流設計，呼應紐約多元文化與新舊交織的城市魅力，整體更結合GEL-NIMBUS 3 、GEL-MC PLUS V和GEL-CUMULUS 16等多款ASICS早期經典跑鞋。

▲GEL-NYC系列。（圖／品牌提供）

保留鞋款的復古精髓，同時創造輕盈柔軟的舒適感，基礎黑白色調搭灰杏色線條設計，低調配色適合日常出行及各種穿搭，時刻陪伴彼此，走出百搭的自信風采。

▲ASICS GEL-NYC／4,280元。（圖／品牌提供）

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