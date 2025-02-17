《童話故事下集》柯佳嬿狂說婚姻大實話被讚爆！出道20年超凍齡被封柯仙

▲柯佳嬿演技收穫許多好評，2005年出道時就拍了周杰倫歌曲《楓》的MV。（圖／取自周杰倫《楓》MV畫面、取自alicekochiayen IG）

圖文／CTWANT

Netflix《童話故事下集》因符合時下觀眾口味，並以女人視角看待婚姻中的寫實與各種酸甜苦辣，講述一對夫妻寫實且荒謬的婚姻生活受到大眾喜愛，追劇過程中金句不斷、爆笑連連，自開播後就衝上台灣電視劇集排行榜第一名。也被網友說這部片對未婚女性來說根本是一部超級恐怖片，讓人追一集就欲罷不能，紛紛敲網希望還有後續。

▲《童話故事下集》寫實且荒謬的婚姻，開播引話題。 （圖／取自Netflix IG）

▲劇中柯佳嬿金句連發。（圖／取自iammarriedbut IG）

柯佳嬿的演技也收穫許多好評，而且出道20年依舊仙氣爆棚被粉絲稱呼「柯仙」，2005年出道時就拍了周杰倫的神作歌曲《楓》與徐若瑄經典歌曲《愛笑的眼睛》，2019年與許光漢合作的《想見你》更讓柯佳嬿紅到海外，除了臉上散發的稚氣，柯佳嬿在外貌上幾乎沒什麼變化，她的保養功力也十分值得學習，趕快來看看她的保養秘訣都有哪些？

▲柯佳嬿是周杰倫《楓》的MV女主角。（圖／取自周杰倫《楓》MV畫面）

不論是保養還是減肥，柯佳嬿都表示凡事不要太過度否則很容易有反效果。比如她一胖就胖臉，但如果要消水腫的話她也不會激進節食，而是先從改善熬夜開始，另外可能搭配臉部按摩＋多喝水＋飲食清淡＋不吃辣，慢慢地調整身體狀態來改善水腫狀況。

▲柯佳嬿。（圖／取自alicekochiayen IG）



柯佳嬿透露自己平時保養大概只需要花十分鐘左右，保養雖然很簡單但步驟不會少，從化妝水、精華液、乳霜或者乳液，偶爾會搭配敷臉或濕敷，她表示開始演戲後就持續替肌膚做好保濕、補充水分，因為她自己是乾性肌膚，所以特別注重保濕，只要保濕做到位就能避免很多皮膚出現小問題。

▲柯佳嬿特別注重保濕。（圖／取自alicekochiayen IG）



皮膚白皙的柯佳嬿說想要美白就要做好物理防曬，她出門一定會全身防曬，尤其喜歡物理防曬，因為這個方法最有效也不會給皮膚帶來傷害，如果真的有必要還是會擦一層薄薄的防曬，但她不會選擇防曬係數太高的產品，會怕給皮膚帶來太大負擔，她的養膚方法就是盡量找到簡單又有效的方式。

▲柯佳嬿出門一定會全身防曬。（圖／取自alicekochiayen IG）



柯佳嬿分享除了保持身體的平衡，也需要心靈上的平衡，所以她很喜歡瑜伽，感覺能與身體對話，另外像是畫畫也能補充心靈能量，當自己腦袋、心情卡關時就很需要心靈保養，柯佳嬿表示心靈保養會讓一個人散發出光彩。她鼓勵所有人可以趁休息時去嘗試新鮮事物，比如她就會想去露營、射箭、練習滑板，這會讓心靈獲得能量。

▲柯佳嬿表示心靈保養會讓一個人散發出光彩。（圖／取自alicekochiayen IG）

柯佳嬿也提到人要學習保護自己的能量並過濾不必要的複雜資訊，有意識的選擇所要接觸的人事物，吸收那些能滋養你的、能帶給你正面感受的，學習將生活重心放在自己身上，感受美好、享受美好，直到自己成為美好本身與更多美好的頻率產生共振，這個美好的雪球就會越滾越大。尤其在減少使用網路以後整個人神清氣爽，能感受到靈魂是快樂與滿足的。

▲柯佳嬿。（圖／取自alicekochiayen IG）



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