Lisa近期兩款小眾包找到了！入手極簡教母Phoebe Philo、夢幻少女愛牌

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成為路易威登品牌代言人的Lisa曬包不遺餘力，在各種LV美包之間有兩款小眾包吸引了大家的注意，本篇幫你找到了！

BLACKPINK成員Lisa成功進軍西洋樂壇、接下LV品牌代言、以及與LVMH集團三公子的戀情傳聞讓她成為全球最受注目的女星之一，身為LV品牌大使的Lisa日常曬包不遺餘力，不過在這之中偷渡了幾款小眾包，本篇一次幫大家找出來。

Lisa也入手極簡教母個人品牌



Lisa在一月回顧的分享貼文中，曬出路易威登與村上隆聯名合作的Speedy Bandoulière 20的多張美照，其中可以看到除了路易威登包款之外，還有一款簡約的長方形肩背包夾雜其中。

這款絎縫直條紋皮革肩背包外型簡約俐落卻讓人一眼驚艷，原來是出自極簡教母Phoebe Philo個人品牌中的Drive包款。簡約俐落的包型線條，搭配上小牛皮絎縫直條紋包身與小羊皮襯裡，售價4,200英鎊（約台幣170,710元），一次擁有兩色系的Lisa看來是非常喜愛這款包！

夢幻少女愛牌SHUSHU/TONG



Lisa在2025年一月中現身英超足球聯賽現場並參與擲硬幣儀式的活動上，一身黑黃Polo衫搭配黑色短裙的美式運動造型，搭配的則是來自中國設計師雷留樹和蔣雨彤合作創立的品牌SHUSHU/TONG的立體蝴蝶結手提包款，整體看來青春洋溢又充滿運動風格，售價約台幣28,964元。

快速認識SHUSHU/TONG

由中國設計師雷留樹和蔣雨彤於2015年創立的時尚品牌SHUSHU/TONG名稱源自他們的暱稱，畢業於倫敦時裝學院的兩人擅長將柔美與叛逆、女孩與女人味巧妙地結，設計中更是常見蝴蝶結、荷葉邊、蕾絲、泡泡袖等元素，營造出浪漫、甜美的少女感，同時也透過對比強烈的材質，以及精緻的刺繡細節展現女性的多樣性，近年不僅受到許多時尚迷的追捧，也是BLACKPINK、Red Velvet等韓星名人的愛牌之一。

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