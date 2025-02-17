《外傷重症中心》秋英宇被封禁慾系制服男神！私下愛穿棉褲、最愛比Ya

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Netflix醫療劇《外傷重症中心》中與朱智勛搭檔主演的秋英宇（又譯秋泳愚），乘著新劇熱度爆紅，憑藉高大精壯的體格，粉絲們最愛看他穿各式的制服，甚至還封他是制服男神！

Netflix醫療劇《外傷重症中心》由網路漫畫改編，當中也從真實故事取材，播出後衝上熱播第一名，讓主演群朱智勛、秋英宇、夏英人氣飆高，劇中秋英宇飾演的是白江赫教授（朱智勳飾）的指定助手「肛門」楊載源醫生，不論是認真專業的一面、幽默沒有包袱的一面，都令他圈了許多新粉，躍升為近期的話題人物。

秋英宇以BL劇《You Make Me Dance》出道，並曾出演電視劇《警察課程》、《學校2021》以及高人氣古裝劇《玉氏夫人傳》，積極挑戰各種不同類型戲劇的他，嘗試過高中制服、警察制服等造型，加上最近在《外傷重症中心》中的醫師袍造型，都非常的帥氣，凸顯出他身為衣架子的實力，更被封為是禁慾系制服男神。

《外傷重症中心》秋英宇的戲外造型



秋英宇穿制服之所以能夠出眾，是因為他擁有186公分的高挑身材，衣服底下更是相當有肉的精壯體格，尤其是那太平洋寬肩，可以輕鬆把衣服給撐起來！戲外的他，在活動場合時當然也會穿著正式的西裝亮相，私下時間編輯則發現他的穿搭非常簡單，通常是以舒服為主，像「灰色棉褲」就是他的私服愛將，出鏡率很高。

《外傷重症中心》記者會



秋英宇在《外傷重症中心》新劇發表記者會上，穿著芥末黃色的雙排釦西服造型，寬鬆直線條的剪裁為整體增加了些街頭感，顏色選擇也跳脫沉穩的色系，非常亮眼！

《外傷重症中心》Netflix個人照



在Netflix為《外傷重症中心》演員們拍攝的戲外時尚大片裡，秋英宇搭配了一套寬肩設計的長版大衣，讓身形比例更趨完美，同時擺脫稚嫩，給人一股穩重的歐爸感，與經常穿著制服演戲的他形象大不相同。

秋英宇古裝造型



秋英宇憑藉古裝劇《玉氏夫人傳》累積了高人氣，劇中他的古裝造型頗受好評，能襯托他的濃眉與立體臉型，相當適合他。

喜歡鮮豔色系



私下的秋英宇喜歡運用鮮豔色系的服裝來搭配，日常時穿的針織衫他便選擇了紅色系；禦寒必備的圍巾他則是收藏了寶藍色的款式，還把它圍成巴拉克拉法帽的模樣。

愛穿灰色棉褲



秋英宇平時的穿搭選擇幾乎都以舒適為主，翻開他的Instagram會發現，他很喜歡穿著棉褲出門，無論是與朋友的輕鬆聚會、在片場或是與看板上的自己合照，他一律都套一件灰色棉褲就出門。

最愛擺的拍照姿勢



在研究秋英宇的私服穿搭時，編輯發現秋英宇有一個招牌的拍照姿勢，那就是手比Ya，然後靠在下巴上、拖著兩側嘴角，從以前到現在持續出現過許多次，意外發現這樣比似乎有些瘦臉的效果呢！

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