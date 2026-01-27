愛馬仕收音機包超狂！皮革做出旋鈕、喇叭　男裝設計師Véronique Nichanian精彩告別

▲愛馬仕在巴黎男裝周發表2026秋冬系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／綜合報導

離開待了37年的職務，絕對有滿滿的不捨與成就。HERMES（愛馬仕）男裝藝術總監Véronique Nichanian在2026秋冬巴黎男裝周獻出她的告別作，謝幕時秀場上方多個大螢幕放映著她歷年大秀結束時現身的畫面，全場起立鼓掌，一同見證一個時代的完美句點。Véronique Nichanian延續一貫的低調細膩，些微地回顧過往時光。精彩的配件包括收音機造型的提包，將喇叭、旋鈕、錄音帶卡匣等等所有細節全數以皮革呈現，展現超強工藝。

▲2026秋冬是愛馬仕男裝藝術總監Véronique Nichanian告別作，出場謝幕時，懸掛的螢幕上播放她歷年的謝幕畫面。



▲收音機造型的Plume Fourre-Tout On Radio提包，讓人過目不忘。

愛馬仕男裝沒有喧囂也不張揚，37年來Véronique Nichanian的作品始終保有獨到氣質，2026秋冬男裝，她以「屬於今日，也為永恆而存的服裝」為系列寫下註解，永遠講究的材質與做工，藏著需穿上才能體會到的「自私細節」（Selfish details），例如服裝的內裡與外觀一樣迷人，顏色可能藏在裡面，在不經意的時刻被看見。

雖是最終系列，但沒有大規模地回顧過往，僅以其中10件作品回看過去，例如靈感來自1991年秋冬的小牛皮連身衣、2000年秋冬的雙面小羊皮飛行夾克、2003年春夏的小牛皮單排扣條紋西裝、2011年的羊絨高領套頭毛衣等，充滿意義地轉化為最新系列，經過時間的淬煉成為永恆。

▲靈感來自1991年秋冬系列的小牛皮連身衣。



▲靈感來自2003年春夏的小牛皮條紋西裝。



▲靈感來自2011年的羊絨高領套頭毛衣。

材質是成就一切的基礎，加上講究的工藝，逐步建構出系列，Mix & patch鑲嵌織法打破皮革與針織的界線，將小羊皮與羊絨兩種截然不同的材質完美融合，秋冬最怕厚重，輕盈且符合季節所需才更實穿，空氣感的內襯結構，讓外套輪廓維持挺拔又舒適。色彩運用以墨藍、深紫黑、泥炭色與焦灰色，交織出深邃內斂個性，偶爾的落日色調成為驚喜點綴，增添更多層次。

▲成套的鱷魚皮西裝、皮革襯衫，展現愛馬仕精彩工藝。

包款是眾所矚目的焦點，Plume Fourre-Tout On Radio收音機造型手提包，將音量旋鈕、播放按鈕、喇叭、錄音帶卡匣全部用皮革工藝微縮於包身，復古又充滿玩心，展現總是存在於愛馬仕的幽默感。

▲Plume Fourre-Tout On Radio收音機造型提包細節滿滿。

現年71歲的Véronique Nichanian卸任後，將由年輕一代的Grace Wales Bonner接棒愛馬仕男裝藝術總監。Grace Wales Bonner 1990年在倫敦出生，畢業於中央聖馬丁藝術與設計學院，2014年創立同名品牌Wales Bonner，無論正式高端或街頭潮流都能拿捏，愛馬仕男裝的新紀元將在她手中展開。根據外媒報導，Véronique Nichanian將以顧問身份參與愛馬仕的皮革與絲巾設計，不同於節奏快速的時裝，新身份能有更多時間享受個人生活。

【更多2026秋冬男裝】

Louis Vuitton

LV 2026秋冬男裝系列把時空座標放在「1980年代對2020年代及未來生活的想像」，男裝創意總監Pharrell Williams仍以鍾愛的紈絝子弟形象出發，透過柔軟剪裁、更具運動感的全新套裝、帶有對比襯裡的復古感棉質混紡派克大衣等，構築出實用且永恆的衣櫥。

包款用創新材質展現令人驚喜的效果，如採用黑色塗層Monogram帆布製成、在閃光燈下會呈現出虹彩銀色的Midnight Flash包，Malletier Veau Velours包加了遇水變色塗層，也就是如果包包淋到雨，會露出Monogram圖案，也許因此再也不怕包包弄濕，更強化了實用性。