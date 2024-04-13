皮膚科醫師親授「酸類保養」正確用法　杏仁酸最溫和、疊擦大NG

文／美人圈

肌膚怎麼做才能光滑又發亮？雷射後還可以擦美白、用酸類嗎？因生活作息、壓力、飲食習慣等會使肌膚角質代謝不夠好，進而出現粉刺痘痘、暗沉、粗糙顆粒出現等狀況，「酸類保養」就是能使角質代謝狀況變好的良品！BEAUTY編訪問到雙和醫院皮膚專科醫師翁子玉來為大家解答，使用酸類保養除了加強防曬，更分享各種「酸類保養」的正確技巧，文末更加碼2024年超強的酸類保養新品！

酸類保養正確技巧

1.搞懂「酸」的種類，對症下藥

雙和醫院皮膚專科醫師翁子玉分享了幾個臨床常見的「酸類成分」，並表示除了濃度會影響煥膚效果，酸類的分子量也會，分子量越小越能深入肌膚底層發揮煥膚作用。以分子量及其可作用的肌膚層來看：

乳糖酸：分子量358、作用在極淺層

葡萄糖酸：分子量196、作用在淺層

杏仁酸：分子量 152、作用在淺層

水楊酸：分子量138、作用在中層

甘醇酸：分子量76、作用在深層

▲酸類的分子量也會影響發揮煥膚作用。（圖／IG@abib.official，下同）

須留意的是，並非能作用到越深層的酸類越好。斑點、粗糙顆粒、暗沉、粉刺痘痘等出現在不同的肌膚層次，有的在淺層、有的在深層，而多數人也都不僅只有一種困擾，例如同時有暗沉＋痘痘困擾，因此，選擇酸類產品，應先想好要解決哪些困擾。

◾A酸：醫用，預防及代謝痘痘、粉刺

常見的皮膚科醫生痘痘治療處方藥。分子量小可以滲透至肌膚深層，低濃度也可發揮功效，除了幫助生長中的粉刺痘痘加速排出，也有預防生成的效果！因效果極強、容易讓皮膚變得較乾燥敏感。此外，孕婦、備孕者不建議使用。

◾果酸：代謝痘痘粉刺、淡化黑色素，刺激性較強

甘醇酸、檸檬酸等蔬果的酸類都可稱為果酸，其中又以甘醇酸最常使用！甘醇酸分子小且是水溶性，所以能去除老廢角質、提亮膚色，並滲透到肌膚深層表皮層，甚至接近淺層真皮層，但需要較高的濃度才能發揮功效，意味著刺激性較強。

◾杏仁酸：肌表角質代謝、亮白煥膚，酸類中較溫和

杏仁酸也是果酸的一種，屬於脂溶性，僅能作用在肌膚淺層。能跟肌膚角質層、油脂多的毛孔結合，改善痘痘粉刺且不會太深入刺激肌膚，對表面的角質層代謝效果很好！是酸類中最溫和的，有亮白煥膚的效果，不刺激又有效，非常適合居家清除粉刺、抗痘、亮膚！

◾水楊酸：較刺激，建議局部使用，對粉刺、痘痘效果較好

水楊酸也是脂溶性、所以無法滲透到肌膚深層。對於肌膚表面的粉刺、痘痘效果特別好！但刺激感比較強，使用時需注意濃度，且「局部使用」就好。

◾杜鵑花酸：消炎及粉刺粉刺痘痘，多作為輔助

杜鵑花酸主要功效為消炎、排出粉刺痘痘、亮白等。比起水楊酸，水溶性的杜鵑花酸可更進入表皮層下層，滲透度更高！不過杜鵑花酸需要高濃度才有效，一般保養品因為法規濃度較低，大部分都只能當作輔助、實際效果有限，更友善於肌膚敏感的族群。

2.雷射後兩周再開始用酸類

雙和醫院皮膚專科醫師翁子玉表示：「雷射美白快速打散黑色素，達到淨膚、淡化斑點的作用，但卻無法穩定持續代謝黑色素與修護肌膚，因此屬於一次性的治療。」後續想要讓雷射效果好，就建議要持續使用能淡化斑點、美白的保養，打完雷射約兩周後，就能開始使用酸類保養，讓肌膚能持續代謝黑色素，雷射效果能維持得更久。

3.酸類保養很有感，但須注意頻率

不論酸類保養的種類、濃度，基本上都帶有刺激性。因此，使用時要特別留意自身肌膚變化，先從低濃度、局部使用，一周2~3天等開始使用，若沒問題可再自行調整頻率。須留意的是，若本來沒事卻突然有乾燥脫皮的狀況，建議先停用，或降低濃度、減少使用頻率，讓肌膚先穩定下來最重要。

▲酸類保養使用須注意頻率。（圖／IG@celimax.korea）

4.前後保養使用保濕產品

誠如上述，酸類多少都帶有刺激性，若想讓肌膚「安全、穩定」的使用酸類，可以在保養步驟做調整。一般膚況，可在酸類保養「後」使用保濕精華液，並擦乳液或乳霜鎖水；敏感肌膚，建議酸類保養「前」，就先擦成分單純的保濕型化妝水、精華液做緩衝。

▲酸類保養前後都要做好保濕。（圖／IG@primera.official）

5.避免酸上加酸，別拿肌膚開玩笑

不少人保養追求速功、速效，可能會想要酸上加酸，用最快時間讓肌膚變漂亮，但很容易適得其反、變成爛臉，或肌膚受傷變得敏感！一般維他命C美白精華依法規都有緩衝劑做調和，pH接近6.5，其實不算太酸，但如果是左旋C原液或抗老產品中常見的A醇、藥用A酸屬於強酸，再疊擦酸類的話，肌膚可能會有紅腫、敏感的現象！

6.爆痘別緊張，肌膚正在變漂亮

使用酸類保養一定會爆痘嗎？其實不一定！爆痘情況比較容易出現在有嚴重閉鎖性粉刺、痘痘的人，但別因為爆痘就放棄酸類保養，這是使用酸類的正常現象，代表成分正努力將鎖在肌膚裡的粉刺、痘痘一一溶解，冒出頭後才能夠煥膚。但若爆痘問題太嚴重、流湯流水，請看醫生並停用酸類，同時於每天夜間保養程序結束後於患部薄擦痘痘藥。

▲酸類保養正確技巧必須先知道。（圖／IG@celimax.korea）

記下以上酸類保養正確技巧後，以下就來分享2024年最新的酸類保養品推薦，代謝粉刺痘痘、均勻膚色、美白一次做到！

2024美白、酸類保養新品推薦

貝膚黛瑪 12%超級C酸激光煥膚精華

貝膚黛瑪推出超強新品！選用用10%水楊酸+果酸 （甘醇酸）暢通阻塞毛孔，調理油脂分泌與肌膚代謝，解決黑白頭粉刺、肥厚角質與粗大毛孔，再搭配2%維他命C醣苷精萃做到代謝黑色素、提亮，讓美白零停滯期！精華液質地很舒服、膚感很好，除了全臉使用，更可局部使用在悶痘、沒傷口的痘痘上，加強代謝、避免黑色素沉澱。

▲貝膚黛瑪 12%超級C酸激光煥膚精華／15ml，NT$1,280。（圖／▲（圖／BEAUTY美人圈、貝膚黛瑪）

貝膚黛瑪 3in1超級C酸激光賦活霜

不僅精華液，更推出賦活霜，透過1+1夜間保養讓臉直接亮到最高點！對比精華液，這款使用0.2%的酸比例，暢通阻塞毛孔，使肌膚平滑緊緻、2%穩定性高的維他命C醣苷精萃，代謝與抑制黑色素，更添加六胜肽激升肌底膠原蛋白，撫平全臉細紋。雖為霜，但質地更偏向凝凍質地，用最舒服的質地與成分比例打造淨白、光滑又緊緻的澎潤美肌！

▲貝膚黛瑪 3in1超級C酸激光賦活霜／50ml，NT$1,580。（圖／BEAUTY美人圈、貝膚黛瑪）

契爾氏 激光三酸煥膚精華液

首創「醫學三酸配方」，結合大分子果酸、小分子葡萄糖酸以及水楊酸！層層進入肌膚，由淺至深全面去除老廢角質、調理痘痘痘粉刺，相較單一的酸類產品，這樣的三酸組合效果能更全面也相對溫和。須注意的是，這罐的ph值約為3.5，為避免受到其他保養品的酸鹼值影響，建議用在「洗臉後、化妝水前」，等待完全吸收後，再開始後續保養。

▲契爾氏 激光三酸煥膚精華液／30ml，NT$2,000。（圖／IG@kiehlskorea）

benefit AHA+PHA平易淨人說晚安保鮮面膜

含有果酸（AHA）、葡萄糖酸（PHA），去除老廢角質、提亮膚色一罐搞定！蜂蜜果凍般的質地，用在保養最後一個步驟，將保養品的所有成分徹底鎖住。更添加沙棘油、紅沒藥醇與玻尿酸，讓肌膚變得柔軟、保濕、舒緩，加上酸類的添加，輕鬆擁有柔嫩光滑肌。

▲benefit AHA+PHA平易淨人說晚安保鮮面膜／50ml，NT$1,840。（圖／benefit）

Melvita 海洋光萃雙效露

最穩膚安心的刷酸良品！經過8年研製，使用感更輕盈、更速效有感的全新「海洋光萃亮白雙效露」正規版誕生啦！添加溫和果酸黃金雙組合：3% PHA與AHA為主力，加上法國布列塔尼發光有機彩虹藻萃取以及天然植物油，使用前搖勻並按下噴頭，用最輕盈舒服的方式有感亮白淨班、減少肌膚粗糙顆粒感！

▲Melvita 海洋光萃雙效露 #海洋前導煥膚油／50ml，NT$1,580。（圖／Melvita）

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