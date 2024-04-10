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有名牌戴名錶等同富有？　有6個特點才是真正有錢人

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▲選擇花朵罐的你，散發著優雅和品味的氛圍。你的品味和獨特的審美讓你成為生活中的美學家。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲真正富有且有品味的人，反而很低調（圖／pexels、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

「有錢」的形容詞是有分別的，近幾年出現的老錢風，就是在說明「我有錢，但你內行才看得出來」，他們不是總會在IG上曬名牌包包或名錶、卻連提香是誰都說不出來的暴發戶，大多數的有錢人，都不太愛炫耀，反而都是低調過日子，因為他們根本就不需要讓別人知道他們有錢。

▲▼老人,富商,富豪,有錢人,叔叔,伯伯,阿伯。（圖／示意圖／pixabay）

美國線上問答網站Quora上有位Bernie Klinder分享，這種低調富豪有常見的6個特點，涵蓋了大部分有錢人的生活特徵，這類有錢人特別低調，他們可能在昂貴的地段擁有數間豪宅，卻開著TOYOTA、FORD等實用的車子，甚至也會到好市多或大賣場採買，身上昂貴的衣服也不會有LOGO款式。

▲▼餐廳,美食,料理。（圖／取自免費圖庫pexels）

通常是美食家
就算是不常自己開伙的有錢人，也會去名店品嚐美食，甚至有自己藏著一份私房餐廳名單。很多富人也會愛收藏各種酒，包括高檔的紅酒和特色的啤酒，其實有錢人家裡都會有一個不錯的廚房，很多人也都喜歡享受做飯的樂趣與吃飯時光，當你發現對方在吃美食時，知道搭配哪種紅酒，他的家境一定不差。 

▲▼女生,閱讀。（圖／取自Pixabay）

經常有閱讀習慣
美國人平均每天花四個小時看電視，而真正有底的人則花大量時間看書。Bernie Klinder說，他認識的有錢人很少看電視，他們對電視節目不熟悉，但總是知道哪些書在暢銷榜上。仔細觀察商務艙那種不愛炫富的有錢人，通常他們在飛機上的娛樂都不是電視，他們都在看書。

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

喜歡奇特的旅行經驗
雖然大家都愛度假，但有錢人不會選擇去人山人海的觀光地點，或是只以打卡拍美照為目的的旅行，而是喜歡去一些冷門的地方，比如冰島、秘魯、紐西蘭等。他們享受探索未知的領域，當然他們也會去熱門的城市，只是他們會分享出更多的冷門地點。

▲生活,質感,極簡。（圖／unplash）

偏好簡單
許多有錢人越有錢，他們的生活就越簡單。他們家裡不會擺滿各種沒用的雜物，反而很注重簡約，比如買藝術品時會選擇特別的作品，而不是僅僅追求昂貴的奢侈品，當然那是因為他們識貨。

▲▼ 運動。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

有健康意識
Bernie Klinder表示一個有錢的朋友曾經告訴他，人的外表反映了他對自己的尊重程度。幾乎所有有錢的朋友都喜歡健身、瑜珈、騎自行車、游泳等運動，因為他們相信，只有擁有健康的身體才能享受生活。他們不僅注重外表的健康，更重視內心的健康，這使他們在追求財富的同時也能保持心靈的平衡。

▲▼博物館。（圖／取自免費圖庫pexels）

會欣賞藝術
博物館、歌劇院、古典音樂會和慈善活動等地方，遇到的朋友幾乎都是同一群人，他們不僅是這些地方的常客，也很重視和他們有共同興趣的人。他們喜歡欣賞藝術，這不僅是愉悅的享受，更是對生活品質的追求，當然有足夠學識跟人聊天也很重要。 

關鍵字：

低調富豪, 有錢人, 生活特點, 品味生活, 低調生活

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