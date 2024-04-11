fb ig video ETtoday search mobile

染燙後多久才能洗頭？髮型師教4招修護原則　維持捲度有光澤

>

文／女子學

相信不少人都曾有過「改頭換面」的念頭，而讓自己煥然一新最快的方式，莫過於染一個亮麗的顏色、燙一個時髦的造型。

染、燙髮已然成為現代時尚不可或缺的元素，但染、燙後怎麼維持造型，以及如何拯救受損的髮質，更是不可忽視的重要環節。今天請到BonBon造型設計的設計師Eiko，來教大家染、燙後的修護原則，並推薦幾款髮質修護產品。

▲染燙後的修護、維持很重要。（圖／Pixtastock，下同）

染、燙髮很傷髮質？

染、燙髮是用化學藥劑將頭髮毛鱗片打開，破壞表面產生氧化還原反應，尤其現在流行漂染，雖然能讓髮色更顯著，但也使頭髮、頭皮更加脆弱；同樣流行的溫塑燙則是用藥膏，與髮根和頭皮保持一定距離。

不管是做哪種染、燙，Eiko都建議要事先做「頭皮隔離」，藉由塗抹一層防護膜，讓阿摩尼亞不直接侵入皮膚造成刺激，尤其是頭皮敏感者（有痘痘、紅腫、傷口），更要做好頭皮隔離以免肌膚受傷。

染、燙完的注意事項

1. 多久才能洗頭？

頭髮在染、燙時經過強烈的化學反應，如果太快洗頭，可能會對脆弱的頭髮造成額外損傷，因此Eiko建議染、燙完等「2~3 天」再洗頭，讓頭皮跟頭髮有時間恢復狀態，也讓捲度、髮色定型定色。

2. 洗頭重點

在一般情況下（無髮膠），可以兩天洗一次，洗頭也應以 「頭皮」為清洗重點，只要用指腹輕輕按摩，髮尾則無需過度搓揉，並且水溫不宜過熱，適當溫水沖洗即可。

3. 如何維持髮色、捲度？

好不容易染了一頭美麗的髮色、燙了漂亮的捲髮，一定不希望過幾個禮拜就恢復原狀吧！針對有漂染的客人，Eiko建議要用矯色、護色洗髮精來維持顏色。矯色洗髮精在挑選時，要注意瓶身是否有標註「染劑」兩字，如果有，代表每洗一次頭髮就再染了一次，洗到後面頭髮甚至可能產生斷裂。

燙髮的朋友想維持捲度的話，在挑選護髮素時，應避免「柔順」、「改善自然捲」的功效，Eiko推薦可挑選日系的品牌，會針對亞洲地區髮質特別做保濕。

▲染燙後維持髮色、捲度要慎選髮品。（圖／PhotoAC）

4. 補染、燙髮該等多久？

Eiko指出，整頭「漂染」的皮膚傷害性較高，建議過半年再做；染後若想避免布丁頭產生，則可兩個月做一次「髮根補染」。想要染加燙的話，建議先燙髮，過1~2個禮拜再染髮，如果先染再燙會使毛鱗片再度打開而流失髮色。

染、燙後護髮重點

染、燙完最後的重點便是護髮啦！為了變漂亮而犧牲掉的髮質，勢必要好好修復，才不會讓頭髮有了光澤卻失了質感。

在挑選護髮產品時，歐系品牌滋潤度較高、較油，但台灣的氣候濕熱，對容易出油的人來說較不適合，Eiko指出選擇東方的品牌，較符合東亞氣候消費者體質。對於乾性肌膚者則可挑選較保濕的頭皮洗髮精，再依照髮質搭配適合的修護產品。

設計師的修護產品推薦

1. 黑淬絲

因為肌膚較敏感，Eiko本身對產品要求也很高。第一款推薦的是黑淬絲的咖啡因保濕護色洗髮精，是專為頻繁染、燙髮質所設計的產品，添加咖啡因萃取強健髮根，洗完頭皮舒適、髮根蓬鬆，不會有「笨重感」（許多洗髮精洗完會覺得沒有洗乾淨、不夠清爽）。

▲黑淬絲咖啡因保濕護色洗髮精。（圖／黑淬絲官網）

髮肌護髮素也很清爽不油膩，並含何首烏萃取等多種植萃成分，能修護染、燙後的受損髮質，讓脆弱乾枯的毛髮重現柔順亮澤。黑淬絲是專為亞洲人髮質打造的髮品，很適合東方消費者使用，清爽不油膩的質地能保持髮根蓬鬆不坍塌，從洗護中打造亮麗健康髮質。

2. Biocutin

Biocutin的染燙持久洗髮露利用活性鮮氧，將染、燙後殘存在皮下的藥劑代謝掉，並添加水解膠原蛋白、維他命B1、B5來加強修護，並達到護色效果，是染、燙髮兼用的髮質救星。

▲Biocutin染燙持久洗髮露。（圖／Biocutin官網）

3. SHITOSARA 鬆潤洗護組

SHITOSARA的鬆潤洗護組特別添加「富勒烯」，其抗氧化能力是維他命C的172倍，因此又被稱為「保養界的鑽石」。針對亞洲人髮質做研發的SHITOSARA，洗起來髮根蓬鬆保濕不坍塌，更可以搭配髮膜做柔潤長效修護。

▲SHITOSARA鬆潤洗護組。（圖／SHITOSARA官網）

染、燙後的髮質照護沒做好，再亮麗的髮色和捲度，都可能變得像一綑稻草般乾巴巴、沒朝氣，因此愛美千萬別嫌麻煩，每天只要多花3-5分鐘做好養護，便能擁有亮麗秀髮。

延伸閱讀

好感度飆升！專業妝髮造型師私心分享的 7 款高 CP 值養髮護膚品，讓第一印象大加分

植萃生活到來！5 個清新自然品牌推薦，迎接安全健康、回歸本質的無憂日常

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 護髮, 染髮, 燙髮, 髮型, 頭皮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

雙面人星座Top 3！第一名看似單純沒心機其實翻臉比翻書快

雙面人星座Top 3！第一名看似單純沒心機其實翻臉比翻書快

心竟然怕鹹？營養師曝「各大器官怕什麼」　教你這樣吃最健康

心竟然怕鹹？營養師曝「各大器官怕什麼」　教你這樣吃最健康

李蒨蓉曝夫妻相處之道　「十點鐘原則」讓兩人感情急升溫

李蒨蓉曝夫妻相處之道　「十點鐘原則」讓兩人感情急升溫

「最聽老婆話」的3大星座男！Top 1寵妻無極限　什麼都給太太管 放不下舊情人？超準心測一問題看出你「分手後的冷血指數」 《淚之女王》金智媛「百貨女王妝」畫法公開　超美唇色被神出同款 吃堅果降膽固醇？營養師：吃對才有效！　3大原則快記好 錶展直擊／勞力士櫥窗擠爆　黑灰雙色字圈GMT錶38萬開搶 3大日本漢堡排在台開店　「點這幾道最內行」排控快筆記！ 櫻花妹都在用「妝前乳上妝法」！取代底妝打造真正零粉感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面