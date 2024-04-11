染燙後多久才能洗頭？髮型師教4招修護原則　維持捲度有光澤

文／女子學

相信不少人都曾有過「改頭換面」的念頭，而讓自己煥然一新最快的方式，莫過於染一個亮麗的顏色、燙一個時髦的造型。

染、燙髮已然成為現代時尚不可或缺的元素，但染、燙後怎麼維持造型，以及如何拯救受損的髮質，更是不可忽視的重要環節。今天請到BonBon造型設計的設計師Eiko，來教大家染、燙後的修護原則，並推薦幾款髮質修護產品。

▲染燙後的修護、維持很重要。（圖／Pixtastock，下同）

染、燙髮很傷髮質？

染、燙髮是用化學藥劑將頭髮毛鱗片打開，破壞表面產生氧化還原反應，尤其現在流行漂染，雖然能讓髮色更顯著，但也使頭髮、頭皮更加脆弱；同樣流行的溫塑燙則是用藥膏，與髮根和頭皮保持一定距離。

不管是做哪種染、燙，Eiko都建議要事先做「頭皮隔離」，藉由塗抹一層防護膜，讓阿摩尼亞不直接侵入皮膚造成刺激，尤其是頭皮敏感者（有痘痘、紅腫、傷口），更要做好頭皮隔離以免肌膚受傷。

染、燙完的注意事項



1. 多久才能洗頭？

頭髮在染、燙時經過強烈的化學反應，如果太快洗頭，可能會對脆弱的頭髮造成額外損傷，因此Eiko建議染、燙完等「2~3 天」再洗頭，讓頭皮跟頭髮有時間恢復狀態，也讓捲度、髮色定型定色。

2. 洗頭重點

在一般情況下（無髮膠），可以兩天洗一次，洗頭也應以 「頭皮」為清洗重點，只要用指腹輕輕按摩，髮尾則無需過度搓揉，並且水溫不宜過熱，適當溫水沖洗即可。

3. 如何維持髮色、捲度？

好不容易染了一頭美麗的髮色、燙了漂亮的捲髮，一定不希望過幾個禮拜就恢復原狀吧！針對有漂染的客人，Eiko建議要用矯色、護色洗髮精來維持顏色。矯色洗髮精在挑選時，要注意瓶身是否有標註「染劑」兩字，如果有，代表每洗一次頭髮就再染了一次，洗到後面頭髮甚至可能產生斷裂。

燙髮的朋友想維持捲度的話，在挑選護髮素時，應避免「柔順」、「改善自然捲」的功效，Eiko推薦可挑選日系的品牌，會針對亞洲地區髮質特別做保濕。

▲染燙後維持髮色、捲度要慎選髮品。（圖／PhotoAC）



4. 補染、燙髮該等多久？

Eiko指出，整頭「漂染」的皮膚傷害性較高，建議過半年再做；染後若想避免布丁頭產生，則可兩個月做一次「髮根補染」。想要染加燙的話，建議先燙髮，過1~2個禮拜再染髮，如果先染再燙會使毛鱗片再度打開而流失髮色。

染、燙後護髮重點

染、燙完最後的重點便是護髮啦！為了變漂亮而犧牲掉的髮質，勢必要好好修復，才不會讓頭髮有了光澤卻失了質感。

在挑選護髮產品時，歐系品牌滋潤度較高、較油，但台灣的氣候濕熱，對容易出油的人來說較不適合，Eiko指出選擇東方的品牌，較符合東亞氣候消費者體質。對於乾性肌膚者則可挑選較保濕的頭皮洗髮精，再依照髮質搭配適合的修護產品。

設計師的修護產品推薦

1. 黑淬絲

因為肌膚較敏感，Eiko本身對產品要求也很高。第一款推薦的是黑淬絲的咖啡因保濕護色洗髮精，是專為頻繁染、燙髮質所設計的產品，添加咖啡因萃取強健髮根，洗完頭皮舒適、髮根蓬鬆，不會有「笨重感」（許多洗髮精洗完會覺得沒有洗乾淨、不夠清爽）。

▲黑淬絲咖啡因保濕護色洗髮精。（圖／黑淬絲官網）



髮肌護髮素也很清爽不油膩，並含何首烏萃取等多種植萃成分，能修護染、燙後的受損髮質，讓脆弱乾枯的毛髮重現柔順亮澤。黑淬絲是專為亞洲人髮質打造的髮品，很適合東方消費者使用，清爽不油膩的質地能保持髮根蓬鬆不坍塌，從洗護中打造亮麗健康髮質。

2. Biocutin

Biocutin的染燙持久洗髮露利用活性鮮氧，將染、燙後殘存在皮下的藥劑代謝掉，並添加水解膠原蛋白、維他命B1、B5來加強修護，並達到護色效果，是染、燙髮兼用的髮質救星。

▲Biocutin染燙持久洗髮露。（圖／Biocutin官網）



3. SHITOSARA 鬆潤洗護組

SHITOSARA的鬆潤洗護組特別添加「富勒烯」，其抗氧化能力是維他命C的172倍，因此又被稱為「保養界的鑽石」。針對亞洲人髮質做研發的SHITOSARA，洗起來髮根蓬鬆保濕不坍塌，更可以搭配髮膜做柔潤長效修護。

▲SHITOSARA鬆潤洗護組。（圖／SHITOSARA官網）



染、燙後的髮質照護沒做好，再亮麗的髮色和捲度，都可能變得像一綑稻草般乾巴巴、沒朝氣，因此愛美千萬別嫌麻煩，每天只要多花3-5分鐘做好養護，便能擁有亮麗秀髮。

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