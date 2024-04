「偽素顏顯白」唇膏一抹仙氣爆棚！7款推薦　深唇色也能駕馭

文/美人圈

清透低飽和的「偽素顏」裸感彩妝絕對是現今的妝容大勢!這樣的妝容給人乾淨中又帶有清冷的感受,讓每個人的氣質都更多了點遺世獨立的感受,其中帶有#灰粉調的唇彩色系,更能輕鬆創造出這種帶有清冷、清透又顯白的氛圍,以下就盤點2024春夏唇膏新品當中最顯白、最具清冷感的仙女色!

2024顯白唇膏推薦

雅詩蘭黛 耀眼出色細管唇膏 #803炙戀烤栗

雅詩蘭黛推出全新細管唇膏!精緻的玫瑰金細管設計更為輕巧、好攜帶,釉光質地一抹煥發水潤光澤,輕盈潤澤質地不黏膩、保濕不假潤,如同擦護唇膏般舒服,#803是不落俗套的灰粉深棕色調,一抹顯白又帶有溫柔又堅定的仙女氣質,特別適合重大會議、報告時使用。

▲雅詩蘭黛 耀眼出色細管唇膏,NT$1,550。(圖/雅詩蘭黛)

植村秀 無色限水光嫩唇露 #BG958冰晶煙燻玫瑰

植村秀推出品牌最透、最嫩的最新唇露啦!擁有高濃度74%唇部養護精華,獨家研發保濕顯色複合成分,一抹上唇乾癟唇立即澎潤,唇紋立刻隱形,更推翻保養型唇彩不顯色的印象,採獨家油水混合技術,打造出超強鎖光屏障,#BG958是百搭又顯氣質的玫瑰裸粉色,把溫柔魅力全寫在唇瓣,擦上秒擁有仙氣。

▲植村秀 無色限水光嫩唇露,NT$1,250。(圖/植村秀)

YSL 奢華緞面唇膏 #N15邂逅浪漫

YSL在2024年春季推出大勢新色「靜奢灰粉色選」!讓唇妝更有鬆弛、慵懶的氛圍感,將不受膚色限制的沉穩中性灰色調和了愉悅粉色調,讓粉色更顯得內斂高級,讓所有人都有能最襯膚色的顯白裸色唇膏,#N15可說是結合灰粉與可可色的最高境界,顯嫩顯白超百搭!

▲YSL 奢華緞面唇膏,NT$1,580。(圖/YSL)

NARS 激情過後水光唇膏 #321TURNED ON

偽素顏水嫩唇再加一!獨家滋養保水複合物與乳木果油的高濃度保養成分,8HR長效修護與保濕,更添加芒果脂萃取,有效撫平唇紋,一擦補水有光,其中#321便是全球熱賣色號,擦在各式膚色上都相當顯白,素顏當潤色護唇膏擦也適合。若希望顏色更為暖調,近期同系列再推出全新6色,其中#ARAGON 277 紅誘蜜桃,清茶紅棕色上唇極顯白,薄擦好氣色、厚塗有氣場!

▲NARS 激情過後水光唇膏,NT$1,100。(圖/NARS)

M.A.C MACximal 極自我柔霧唇膏 #617 VELVET TEDDY泰迪甜莓

M·A·C經典子彈唇膏長大了!全新MACximal子彈唇膏的質感、妝效、舒適度全面升級,#617 VELVET TEDDY是M·A·C彩妝師私藏色號前段班,溫柔不造作的奶霧土粉色,不開濾鏡就能自帶優雅氣場,拿來打底疊擦或單塗都顯白襯膚色,M·A·C彩妝師首推可疊擦同系列的#669,軟萌感立刻有!

▲M.A.C MACximal 極自我柔霧唇膏,NT$820。(圖/M.A.C)

MAKE UP FOR EVER 藝術大師摩登裸霧唇膏筆 #105赤裸蜜桃

MAKE UP FOR EVER藝術大師摩登裸霧唇膏筆強勢回歸!以美拉德土棕色為基底調色的裸色唇膏,深淺層次堆疊盡顯高級和慵懶感,其中#105赤裸蜜桃絕對是款不挑人的美色,又美又嫩的蜜桃色調不顯病氣,柔和襯膚,素顏也可以駕馭,最適合現在流行的偽素顏妝容,也因質地是霧面,遮蓋暗沉唇色的能力更好,暗沉唇可安心收!

▲MAKE UP FOR EVER 藝術大師摩登裸霧唇膏筆,NT$950。(圖/MAKE UP FOR EVER)

LAKA 果然持久水光唇釉 #122Rosy Rose

LAKA熱賣的果然唇釉推出全新顏色!最佳水油黃金比例的唇釉,有著如水般輕盈薄透的質地,卻又能覆蓋原本的唇色且零黏膩感,全新#122以中性的花瓣粉紅色,注入最佳比例的紅色調,一抹即提亮膚色,相對市面上的乾燥玫瑰色更顯白紅潤、更加百搭各式膚色與妝容。

▲LAKA 果然持久水光唇釉,NT$400。(圖/LAKA)

alternativestereo 顏料罐保濕唇露 #5覆盆莓歐蕾

以Lo-Fi文化與懷舊復古為概念的韓國美妝品牌alternativestereo正式引進台灣!首推「顏料罐保濕唇露」,有著如同透明水的清澈輕盈質地以及小巧可愛的外型,全成分含有65%水分和15%保養成分,顛覆唇釉給人的黏膩感,不但不染唇、不積線,更能長時間維持水潤透亮。#5便是帶有灰調粉的覆盆莓歐蕾感的顯白顏色,更為日常好駕馭,淡妝就超好看。

▲alternativestereo 顏料罐保濕唇露,NT$520。(圖/alternativestereo)

