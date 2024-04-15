「偽素顏顯白」唇膏一抹仙氣爆棚！7款推薦　深唇色也能駕馭

文／美人圈

清透低飽和的「偽素顏」裸感彩妝絕對是現今的妝容大勢！這樣的妝容給人乾淨中又帶有清冷的感受，讓每個人的氣質都更多了點遺世獨立的感受，其中帶有#灰粉調的唇彩色系，更能輕鬆創造出這種帶有清冷、清透又顯白的氛圍，以下就盤點2024春夏唇膏新品當中最顯白、最具清冷感的仙女色！

2024顯白唇膏推薦

雅詩蘭黛 耀眼出色細管唇膏 #803炙戀烤栗

雅詩蘭黛推出全新細管唇膏！精緻的玫瑰金細管設計更為輕巧、好攜帶，釉光質地一抹煥發水潤光澤，輕盈潤澤質地不黏膩、保濕不假潤，如同擦護唇膏般舒服，#803是不落俗套的灰粉深棕色調，一抹顯白又帶有溫柔又堅定的仙女氣質，特別適合重大會議、報告時使用。

▲雅詩蘭黛 耀眼出色細管唇膏，NT$1,550。（圖／雅詩蘭黛）

植村秀 無色限水光嫩唇露 #BG958冰晶煙燻玫瑰

植村秀推出品牌最透、最嫩的最新唇露啦！擁有高濃度74%唇部養護精華，獨家研發保濕顯色複合成分，一抹上唇乾癟唇立即澎潤，唇紋立刻隱形，更推翻保養型唇彩不顯色的印象，採獨家油水混合技術，打造出超強鎖光屏障，#BG958是百搭又顯氣質的玫瑰裸粉色，把溫柔魅力全寫在唇瓣，擦上秒擁有仙氣。

▲植村秀 無色限水光嫩唇露，NT$1,250。（圖／植村秀）

YSL 奢華緞面唇膏 #N15邂逅浪漫

YSL在2024年春季推出大勢新色「靜奢灰粉色選」！讓唇妝更有鬆弛、慵懶的氛圍感，將不受膚色限制的沉穩中性灰色調和了愉悅粉色調，讓粉色更顯得內斂高級，讓所有人都有能最襯膚色的顯白裸色唇膏，#N15可說是結合灰粉與可可色的最高境界，顯嫩顯白超百搭！

▲YSL 奢華緞面唇膏，NT$1,580。（圖／YSL）

NARS 激情過後水光唇膏 #321TURNED ON

偽素顏水嫩唇再加一！獨家滋養保水複合物與乳木果油的高濃度保養成分，8HR長效修護與保濕，更添加芒果脂萃取，有效撫平唇紋，一擦補水有光，其中#321便是全球熱賣色號，擦在各式膚色上都相當顯白，素顏當潤色護唇膏擦也適合。若希望顏色更為暖調，近期同系列再推出全新6色，其中#ARAGON 277 紅誘蜜桃，清茶紅棕色上唇極顯白，薄擦好氣色、厚塗有氣場！

▲NARS 激情過後水光唇膏，NT$1,100。（圖／NARS）

M．A．C MACximal 極自我柔霧唇膏 #617 VELVET TEDDY泰迪甜莓

M·A·C經典子彈唇膏長大了！全新MACximal子彈唇膏的質感、妝效、舒適度全面升級，#617 VELVET TEDDY是M·A·C彩妝師私藏色號前段班，溫柔不造作的奶霧土粉色，不開濾鏡就能自帶優雅氣場，拿來打底疊擦或單塗都顯白襯膚色，M·A·C彩妝師首推可疊擦同系列的#669，軟萌感立刻有！

▲M．A．C MACximal 極自我柔霧唇膏，NT$820。（圖／M．A．C）

MAKE UP FOR EVER 藝術大師摩登裸霧唇膏筆 #105赤裸蜜桃

MAKE UP FOR EVER藝術大師摩登裸霧唇膏筆強勢回歸！以美拉德土棕色為基底調色的裸色唇膏，深淺層次堆疊盡顯高級和慵懶感，其中#105赤裸蜜桃絕對是款不挑人的美色，又美又嫩的蜜桃色調不顯病氣，柔和襯膚，素顏也可以駕馭，最適合現在流行的偽素顏妝容，也因質地是霧面，遮蓋暗沉唇色的能力更好，暗沉唇可安心收！

▲MAKE UP FOR EVER 藝術大師摩登裸霧唇膏筆，NT$950。（圖／MAKE UP FOR EVER）

LAKA 果然持久水光唇釉 #122Rosy Rose

LAKA熱賣的果然唇釉推出全新顏色！最佳水油黃金比例的唇釉，有著如水般輕盈薄透的質地，卻又能覆蓋原本的唇色且零黏膩感，全新#122以中性的花瓣粉紅色，注入最佳比例的紅色調，一抹即提亮膚色，相對市面上的乾燥玫瑰色更顯白紅潤、更加百搭各式膚色與妝容。

▲LAKA 果然持久水光唇釉，NT$400。（圖／LAKA）

alternativestereo 顏料罐保濕唇露 #5覆盆莓歐蕾

以Lo-Fi文化與懷舊復古為概念的韓國美妝品牌alternativestereo正式引進台灣！首推「顏料罐保濕唇露」，有著如同透明水的清澈輕盈質地以及小巧可愛的外型，全成分含有65%水分和15%保養成分，顛覆唇釉給人的黏膩感，不但不染唇、不積線，更能長時間維持水潤透亮。#5便是帶有灰調粉的覆盆莓歐蕾感的顯白顏色，更為日常好駕馭，淡妝就超好看。

▲alternativestereo 顏料罐保濕唇露，NT$520。（圖／alternativestereo）

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