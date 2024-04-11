心竟然怕鹹？營養師曝「各大器官怕什麼」　教你這樣吃最健康

▲口味偏重代表鈉含量高，多吃對心臟有危害。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

我們都知道飲食對健康的重要性，營養師高敏敏分享，當我們多吃了一塊雞排、多喝了一杯酒，我們的器官都很清楚，她強調對待器官更該細心呵護，聽聽營養師的「顧器官飲食指南」，一起吃出健康的體魄吧！

#胃怕撐

營養師分享，吃東西八分飽即可，別吃到撐，因為長期處於很撐很飽的狀態，我們的胃就需要一直分泌胃液來消化食物，這樣一來胃黏膜容易受傷，不利於修復，可能增加胃的負擔，營養師建議健胃食材可多吃，像是秋葵、山藥、木耳，以上食物富含多醣體和黏蛋白，幫助增加胃黏膜的保護力。

#肺怕煙

肺不僅怕吸菸、二手菸，其實像是燒金紙、點蚊香等等都可能產生危害肺部的PM2.5，若是長期吸入恐對呼吸道有傷害，甚至影響孩童腦部發展。顧肺食物像是番茄、芭樂和白蘿蔔，內含豐富營養素，能幫助修復肝細胞，不過營養師提醒，最重要還是要避免二手菸和空汙危害，出門備著口罩，以防不時之需。

#肝怕酒

營養師提醒，若長期飲酒過量，恐導致脂肪肝、肝炎、肝硬化⋯等等，尤其是體脂較高的人，更容易受酒精傷害，建議女性每天攝取不超過1個酒精當量，男性不超過2個酒精當量，營養師舉例，1個酒精當量約相當於啤酒375c.c =紅酒110c.c =水果酒150c.c =烈酒30-40c.c，保肝食材像是魚油、芭樂、深綠色蔬菜，以上皆含有Omega-3、維生素C營養素，可幫助肝臟排毒、抗發炎。

#腸怕堵

糞便如果留在腸道內太久，毒素會長期刺激腸黏膜，易導致大腸癌。且排便不順容易導致肌膚粗糙、口臭、肥胖等困擾，建議多攝取整腸食材，像是木耳、南瓜、奇異果，以上富含膳食纖維和植物膠，皆可促進消化蠕動，當然補充一點好油、充足飲水也是很重要。

#心怕鹹

世界衛生組織WHO指出，心血管疾病導致每年造成全球約1,790萬人死亡，而鈉含量過高的食物，會使血管內水分增加，易導致高血壓，且心血管疾病好發在肥胖者、老年人、長期菸酒者，建議多補充堅果、酪梨和香蕉，除了控制鈉含量攝取，也要多注意脂肪攝取，避免避免脂肪堆積於血管內壁，也建議要維持運動習慣、戒掉菸酒，才能有效降低心肌梗塞風險。

#腎怕渴

營養師建議成人每天至少攝取2000~3000c.c.的水量，若水分攝取不足，會使尿液濃縮，長期下來容易導致結石，建議可以多喝水、喝牛奶、補充黑豆，簡單來說，每天喝足水分，即可稀釋尿鈣及草酸沉澱，而每日攝取1000毫克的鈣質，也可以降低腸道對草酸的吸收。

#胰怕醣

胰臟有調節血糖的功能，若暴飲暴食，使得血糖在一天多次震盪，長期下來易使胰島素敏感度降低，易導致糖尿病。建議可多補充玉米、雞蛋、瘦肉，避免攝取高糖與精緻澱粉，優先選擇低GI食材，維持血糖平穩。

#膽怕油

膽結石的主要成因就是長期攝取高油食物，當膽固醇濃度過高，容易沉積在膽囊壁上，如果兩餐之間間隔太久，膽囊太久沒有收縮，也很容易膽汁堆積、易結石，建議可補充瘦肉、菠菜、燕麥，蔬果的膳食纖維可幫助吸附膽酸，也應避免飲食過度油膩，三餐一定要定時吃。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）