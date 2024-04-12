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棒球帽、Logo潮T染上夏日檸檬黃！KENZO聯名藝術鬼才Verdy新作開賣

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記者鮑璿安／綜合報導

Nigo自2021年執掌KENZO藝術總監一職後，積極為品牌改頭換面，形塑街頭和傳統融合的全新面貌，而潮流圈引頸期盼的最新聯名KENZO x VERDY第二彈「COLORS」系列終於正式曝光，攜手知名平面藝術家Verdy以大膽鮮活的色彩混搭男女裝，連帶超夯棒球帽單品也誕生，構建出滿滿夏日風格的時髦衣櫥。

▲▼ kenzo 。（圖／品牌提供）

▲▼ kenzo 。（圖／品牌提供）

▲▼ kenzo 。（圖／品牌提供）

▲▼ kenzo 。（圖／品牌提供）

▲Verdy以大膽鮮活的色彩為靈感混搭，重磅推出合作第二彈「 COLORS」系列。（圖／品牌提供）

Nigo與Verdy再度攜手，將Verdy先前為KENZO 2024春夏系列創作的特別圖案，以大膽鮮活的色彩為靈感混搭，重磅推出合作第二彈「 COLORS」系列。Verdy身兼知名潮牌Girls Don't Cry主理人，設計語言中充滿濃烈的色彩，亦有融合東西方、青少年潮流元素，滑板、嘻哈和漫畫等街頭基因，在本次系列中也不難解讀出這些細節。

▲▼ kenzo 。（圖／品牌提供）

▲▼ kenzo 。（圖／品牌提供）

▲由Verdy設計的「KENZO PARIS」及「KP」 圖案貫穿主軸。（圖／品牌提供）

▲▼ kenzo 。（圖／品牌提供）

▲KENZO X VERDY 第二彈 ‘COLORS’ 系列，深海藍棒球帽 。（圖／品牌提供）

本次為男女裝單品融入銀灰色、檸檬黃及深海藍等新色，柔軟衛衣、休閒短褲及T恤等經典款式擁有嶄新風貌。由Verdy設計的「KENZO PARIS」及「KP」 圖案貫穿主軸，成為辨識度元素；配件方面不可錯過「KENZO PARIS」圖案棒球帽，運用白色logo搭配深海藍，正式擁抱輕盈消暑的夏日格調。

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色於4月12日登場 。（圖／品牌提供）

同時，adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色登場，這是雙方合作推出的第二雙鞋，靈感來自於陳冠希自身的藝術之旅，鞋款呈現出對經典Superstar的現代化演繹，設計靈感來源於正裝，聯名合作首次亮相於CLOT在上海時裝周舉辦的時裝秀，而在今年2月推出首款白色配色後，如今以黑色版本CLOT Superstar by Edison Chen in black再次登場。標誌性的貝殼頭通過手工縫製皮革條紋進行重塑，而鋸齒狀外底輪廓、可見的EVA中底結構和精緻的皮革鞋邊等細節元素共同貫穿整個底部，帶起新潮流勢力。

關鍵字：

KENZO, VERDY, COLORS, 聯名, 潮流

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