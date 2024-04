棒球帽、Logo潮T染上夏日檸檬黃！KENZO聯名藝術鬼才Verdy新作開賣

記者鮑璿安/綜合報導

Nigo自2021年執掌KENZO藝術總監一職後,積極為品牌改頭換面,形塑街頭和傳統融合的全新面貌,而潮流圈引頸期盼的最新聯名KENZO x VERDY第二彈「COLORS」系列終於正式曝光,攜手知名平面藝術家Verdy以大膽鮮活的色彩混搭男女裝,連帶超夯棒球帽單品也誕生,構建出滿滿夏日風格的時髦衣櫥。





▲Verdy以大膽鮮活的色彩為靈感混搭,重磅推出合作第二彈「 COLORS」系列。(圖/品牌提供)

Nigo與Verdy再度攜手,將Verdy先前為KENZO 2024春夏系列創作的特別圖案,以大膽鮮活的色彩為靈感混搭,重磅推出合作第二彈「 COLORS」系列。Verdy身兼知名潮牌Girls Don't Cry主理人,設計語言中充滿濃烈的色彩,亦有融合東西方、青少年潮流元素,滑板、嘻哈和漫畫等街頭基因,在本次系列中也不難解讀出這些細節。

▲由Verdy設計的「KENZO PARIS」及「KP」 圖案貫穿主軸。(圖/品牌提供)

▲KENZO X VERDY 第二彈 ‘COLORS’ 系列,深海藍棒球帽 。(圖/品牌提供)

本次為男女裝單品融入銀灰色、檸檬黃及深海藍等新色,柔軟衛衣、休閒短褲及T恤等經典款式擁有嶄新風貌。由Verdy設計的「KENZO PARIS」及「KP」 圖案貫穿主軸,成為辨識度元素;配件方面不可錯過「KENZO PARIS」圖案棒球帽,運用白色logo搭配深海藍,正式擁抱輕盈消暑的夏日格調。





▲adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色於4月12日登場 。(圖/品牌提供)

同時,adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色登場,這是雙方合作推出的第二雙鞋,靈感來自於陳冠希自身的藝術之旅,鞋款呈現出對經典Superstar的現代化演繹,設計靈感來源於正裝,聯名合作首次亮相於CLOT在上海時裝周舉辦的時裝秀,而在今年2月推出首款白色配色後,如今以黑色版本CLOT Superstar by Edison Chen in black再次登場。標誌性的貝殼頭通過手工縫製皮革條紋進行重塑,而鋸齒狀外底輪廓、可見的EVA中底結構和精緻的皮革鞋邊等細節元素共同貫穿整個底部,帶起新潮流勢力。