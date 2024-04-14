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朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣

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▲▼冬天,聊天,朋友,夫妻,爬山。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有時候自己很無趣，可以從對方態度得知。（圖／unsplash、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

你是否覺得認識新朋友很難？或明明那時談得還不錯，之後卻沒有什麼後續聯繫？有網路整理出幾個「無趣」行為，看你是否不知不覺就擁有這些習慣，符合越多代表你無趣程度越高，建議先調整自己的態度，會更容易交到朋友喔。

▲▼「5個技巧」教你和人舒服聊天。（圖／Unsplash）

黏著手機
你是否常常在與人交談時，一邊玩手機一邊應付對話？或者，在聚會上總是無法與他人交流，因為你的眼睛總是貼在手機螢幕上？或許該給手機放個假，多關注身邊的人和事，或許會發現更有趣的事情。

話題單一
有些人總是固守著某一個話題不放，無論場合如何都是如此，這可能會讓人感到乏味，因為對話的多樣性被大大地削弱了，而且你喜愛的話題別人並非都有興趣，試著發展更多元的聊天內容，並觀察對方的反應。

▲▼商務，開會，會議，商務人士，商務會議，拜訪，聊天。（圖／取自免費圖庫pixabay）

表情冷淡
與那些面無表情的人交談是一件令人沮喪的事情。無論是開心還是難過，他們的臉上似乎總是掛著一張冷冰冰的面具。讓表情和聲音多一些變化，可以讓對話更有趣，也更容易引起他人的共鳴。

不關注對方
當你和別人交談時，是否經常不關心對方的感受和需求？總是自顧自的說著自己的事，對方說話時，你是否總是在想著自己的事情，而沒有在意他們的內容？這樣的行為會讓對方感到被忽視和不重要。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

說話太多
在交談中，你是否總是話多到甚至不給對方發言的機會？這樣的行為會讓對話變得單邊，也容易讓人感到厭煩。多聽少說，並依照對方的內容與話題作延伸，交際聊天不是一場比賽，話多的一方不會獲得任何獎品。

不願嘗試新事物
有些人對新事物總是持著排斥的態度，他們害怕改變，不願意嘗試新的體驗。然而，這樣的行為會讓生活變得枯燥乏味，也容易讓人感到無趣，因為生活越來越狹隘，也很難分享新的話題。 

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

缺乏情感表達
在與人交談時，表現出一些情感是非常重要的。無論是微笑還是眼神交流，都能夠讓對話更加生動有趣。如果你總是面無表情地和別人交談，那麼對方很難感受到你的真心誠意。 

關鍵字：

交友, 人際關係, 交流技巧, 新朋友, 社交

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