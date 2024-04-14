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做4件事「幫身體減糖」　減緩老化比擦保養品還有效

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▲▼4個「吃飯壞習慣」讓減重總是失敗 。（圖／Unsplash）

▲從生活中戒掉甜食，才能嚐到食材真正的風味。（圖／Pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

面對現在越來越精緻的飲食趨勢，每吃進去的一小口，都可能含有超多種成分，尤其是糖幾乎難以避免，即便是一般的白饅頭，在裡面也可能含有糖份，因為糖會讓麵團更蓬鬆、口感更好，很多人沒意識到，即便自己沒有習慣吃額外的糖，但在日常飲食中就吃進不少，難以達到真正的「無糖」。

糖除了容易上癮，攝取過量的糖還會讓皮膚的膠原蛋白糖化，變得容易斷裂，所以也容易產生皺紋，還會促進黑色素分泌，皮膚變得暗沈，高糖飲食會讓老化加速發生，且也會加劇身體發炎，青春痘、面皰跟毛囊炎的情況會更嚴重。

▲▼甜食,棒棒糖,引誘（圖／取自免費圖庫pixbay）

專家表示，全面去糖其實相當不容易，要有很大的決心跟毅力，且身體還是需要糖分，但若覺得自己攝取太多糖，可從4個小地方開始做起，還是能幫身體「去糖」，只要養成習慣，日積月累還是很可觀的。

包裝食品請先看成份表
因應法規的關係，市售包裝食品都有規定標示的成分表，裡面有標示一份的糖與100公克的糖份量，請選擇100公克中含糖量「小於5公克」的產品，只要在購買前多花2秒看一下，再決定要不要買、要不要吃。

▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

含糖飲料跟果汁少喝
這可能是最難以跟意志力拔河的一項，但務必要努力克服，如果真的很習慣喝手搖飲，無法強迫自己不喝，至少要「減少杯數」，如一天三杯減成兩杯，一天兩杯減成一杯，且要選擇「無糖」的選項，因為糖容易上癮，建議初期絕對要選無糖，過幾天之後你會慢慢嚐到原本食物的糖份，就不會這麼難受了。

▲▼兒童,手搖飲,甜食,糖飲。（圖／翻攝自pixabay）

不要沾沾醬
很多人喜歡吃火鍋，或使用沾醬讓食物更有味道，但其實有很多沾醬使用糖來調味，控制了食材卻從沾醬破功，有點可惜，記得盡量不要使用沾醬。

酸的食物避免糖分高
有人喜歡喝檸檬汁、吃酸梅等，其實這些酸的口感需要使用大量的糖來中和，有時候份量會讓你感到吃驚，多吃蔬菜與優質蛋白質，想吃零食就用無調味堅果代替，自然而然就會減少對糖份的依賴程度。

▲下午茶/甜點/咖啡廳。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

關鍵字：

健康飲食, 去糖, 皮膚保養, 糖分攝取, 飲食趨勢

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