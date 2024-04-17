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IU演唱會周邊、Jennie蝴蝶結襪　快速認識女神欽點的韓國小眾品牌

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

剛剛結束的IU演唱會周邊、BLACKPINK Jennie穿上舞台的蝴蝶結長襪，都是來自這個Y2K甜酷韓國設計師品牌Bloomingtale，一起來好好認識一下！

為IU（李知恩）2024世界巡迴演唱會《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT》設計周邊、BLACKPINK成員Jennie也穿上他們家的蝴蝶結長襪登上演唱會舞台，是什麼牌子可以一連收服兩個女神心，本篇為大家介紹來自韓國的小眾設計師品牌Bloomingtale。

快速認識韓國品牌Bloomingtale

這個來自韓國的設計師品牌Bloomingtale，主打甜美又夢幻的Y2K設計風格，運用可愛的蝴蝶結迅速跟上Blokette熱潮，再加入一點90年代的龐克拼貼元素，混搭上蝴蝶、星星、玫瑰等點綴，受到許多韓國年輕女生的喜愛，非常有可能成為之後的熱門品牌之一。

IU演唱會周邊小物

IU近日才剛結束在台北一連兩場的《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT》演唱會，染上金髮的IU在這張專輯以不同的風格回歸後，這樣的態度也同步呈現在周邊設計上，以黑色、粉色與紫色，混搭上龐克感的酷酷設計，IU本人也不時會穿戴上自家周邊與粉絲互動，除了穿上同款上衣之外，在髮辮的末端也以「迷你棒球帽掛飾」點綴！

Jennie的蝴蝶結長襪

BLACKPINK成員Jennie早先在巡演的舞台上，也以一雙厚底瑪莉珍鞋款搭配Bloomingtale推出的蝴蝶結長襪作為舞台造型，完美展現夢幻的少女感風格。有了IU跟Jennie兩大女神的欽點，相信未來值得大家鎖定喔。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 小眾品牌, Bloomingtale

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