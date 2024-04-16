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養成5個生活習慣　馬上提升個人質感

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▲女性,風格,時尚。（圖／unsplash）

▲想讓自己生活過得有質感，不需花大錢也能辦到。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

現代的職場上加薪不易，物價卻持續上漲，有時我們會羨慕起高薪族的揮霍，殊不知精緻度日也能輕鬆應用在生活中，即便我們只是普通的上班族，有時對金錢無法太過放縱，但其實有質感的過日子，金錢不一定是必須，只要5種習慣，也能讓你快樂。

不知道你是否遇過一種人，天生會散發一種質感，總讓周邊的人感覺他應該「很有底」，即便他穿得總是簡單、不背名牌包，也從未刻意炫耀著什麼，慢慢地進行練習，會發現有天你變得很不一樣。

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

▲質感能從外到內，或從內到外互相影響。

選經典單品
經典單品不是指最簡單好搭配的意思，而是最適合你風格的經典商品，讓你穿上或用上10年到20年，依然覺得好看，這需要先了解自己、清楚自己的品味，尤其當過了那些可以接受低價，卻享有眾多選擇的年紀，就該先搞定這件事。

開始運動
有時運動不是為了保持身材，而是一種心理鍛鍊，為自己設定一個目標，像是一周運動幾天或幾小時，亦或每天運動半個鐘頭，達到目標不但心中會有成就感，對長遠的健康也有幫助，而且運動也能發洩情緒，比花錢買酒唱歌要經濟有效得多。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

▲運動好處多，且能讓心情放輕鬆。

感受閱讀
也許你從來沒有想過這件事，但閱讀確實能讓整體質感提升不少，無論是外在的態度或生活的感受，我知道現在螢幕裡面的東西都很有趣，可是它們的內容太快太淺，若閱讀真的讓你覺得吃力，建議先從短篇散文或小說入手，咀嚼文字跟用語，你會變得不同。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

▲閱讀緩慢且感受深刻，會讓你產生不同的看法與想法。

用心在居家
應該是療癒你的生活場域，卻無法說出一個你最愛的角落？代表該好好整頓生活空間了，「一個人的房間代表著他的心」，若總是雜亂不堪，只會讓你一直想往外跑，在屬於自己的地方打造能好好賴著的空間，對心靈穩定會有很好的幫助。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

▲打造療癒自己的空間。

掌握經濟
過著有量度的生活，換來的會是一種安心感，當然不是要你陷入「不顧一切錢賺越多越好」的地步，好好規劃一個月的支出、儲蓄與收入，避免負債，心理壓力當然減輕，也不會有這麼多的負面情緒，很多快樂其實不用金錢去換，知道這些會更獨立，懂得好好照顧自己、懂得何時要前進。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

▲好好對財務做規劃，避免負債。

關鍵字：

質感, 習慣, 生活, 金錢, 快樂

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