蔡凡熙示範遛狗穿搭合體Lulu逛NB快閃店　IU同款夏日潮T首登台

記者鮑璿安/台北報導

New Balance 於新光三越台北信義新天地A11打造《NB BOY初夏揪遊限定快閃店》,今17日邀請藝人Lulu(黃路梓茵)與蔡凡熙站台,兩人詮釋吸睛可愛的夏日插畫T恤,蔡凡熙更形容這是不折不扣的遛狗穿搭,在快閃店中發現狗狗氣球,直呼相當可愛。

▲藝人Lulu黃路梓茵(右)與蔡凡熙站台NB BOY限定快閃店 。(圖/品牌提供)





▲Lulu對本次快閃店最印象深刻的部分則是特別訂製吊飾。(圖/品牌提供)

Lulu穿著白色衝浪者NB BOY系列上衣搭配波浪長裙現身,腳踩鞋款為復古橡膠底的米白色550鞋款,她認為這是一個非常適合出遊的穿搭,若是要推薦穿搭單品給身旁的蔡凡熙,她則表示:「我會選擇Better Runner系列,圖案是正在跑步的Q版跑者,是比較線條感的畫風,相對中性,顏色也都是黑色、紅色、藍色好搭的顏色,很適合男生。」她對本次快閃店最印象深刻的部分則是特別訂製,大讚全台獨家的夏日小吊飾非常可愛。





▲蔡凡熙這次演繹灰綠色同款上衣搭配工裝短褲 。(圖/品牌提供)

蔡凡熙這次演繹灰綠色同款上衣搭配工裝短褲和2002R鞋款,他表示:「這身比較偏工裝感一點,平時帶Amo(愛犬)去公園散步或海邊玩都很方便!」自己則是對於店內狗狗氣球很感興趣,「跟Amo一樣都是黑色的,身為狗派的我完全抗拒不了。」





▲NB BOY全系列釋出21款短袖上衣,《NB BOY初夏揪遊限定快閃店》同步登場 。(圖/品牌提供)

NB BOY全系列將「初夏漫遊Summer Dream」分為三種不同的夏日情境,分別是「Happy Shopper」、「Better Runner」與「Cool Surfer」,共釋出21款短袖上衣,透過繽紛的配色與生動可愛的插畫,描繪陽光明媚的午後,揪好友暢快地購物,探索美好夏日。此次於新光三越台北信義新天地A11館南向大門,打造期間限定的《NB BOY初夏揪遊限定快閃店》,以藍天、沙灘、青檸等夏日重點色調為主色,並以「初夏漫遊SummerDream」為核心概念,將海洋、棕櫚樹等夏季元素帶入店內。更獨家打造高達2.8公尺NB BOY男孩的巨型氣球,將服飾上的Q版插畫,栩栩如生地還原,超大型比例更是令人目不轉睛,為現場增添驚喜與亮點,即日起至4月28日限時登場。





▲adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色於4月12日登場 。(圖/品牌提供)

同時,adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色登場,這是雙方合作推出的第二雙鞋,靈感來自於陳冠希自身的藝術之旅,鞋款呈現出對經典Superstar的現代化演繹,設計靈感來源於正裝,聯名合作首次亮相於CLOT在上海時裝周舉辦的時裝秀,而在今年2月推出首款白色配色後,如今以黑色版本CLOT Superstar by Edison Chen in black再次登場。標誌性的貝殼頭通過手工縫製皮革條紋進行重塑,而鋸齒狀外底輪廓、可見的EVA中底結構和精緻的皮革鞋邊等細節元素共同貫穿整個底部,帶起新潮流勢力。