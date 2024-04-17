蔡凡熙示範遛狗穿搭合體Lulu逛NB快閃店　IU同款夏日潮T首登台

記者鮑璿安／台北報導

New Balance 於新光三越台北信義新天地A11打造《NB BOY初夏揪遊限定快閃店》，今17日邀請藝人Lulu（黃路梓茵）與蔡凡熙站台，兩人詮釋吸睛可愛的夏日插畫T恤，蔡凡熙更形容這是不折不扣的遛狗穿搭，在快閃店中發現狗狗氣球，直呼相當可愛。

▲藝人Lulu黃路梓茵（右）與蔡凡熙站台NB BOY限定快閃店 。（圖／品牌提供）





▲Lulu對本次快閃店最印象深刻的部分則是特別訂製吊飾。（圖／品牌提供）

Lulu穿著白色衝浪者NB BOY系列上衣搭配波浪長裙現身，腳踩鞋款為復古橡膠底的米白色550鞋款，她認為這是一個非常適合出遊的穿搭，若是要推薦穿搭單品給身旁的蔡凡熙，她則表示：「我會選擇Better Runner系列，圖案是正在跑步的Q版跑者，是比較線條感的畫風，相對中性，顏色也都是黑色、紅色、藍色好搭的顏色，很適合男生。」她對本次快閃店最印象深刻的部分則是特別訂製，大讚全台獨家的夏日小吊飾非常可愛。





▲蔡凡熙這次演繹灰綠色同款上衣搭配工裝短褲 。（圖／品牌提供）

蔡凡熙這次演繹灰綠色同款上衣搭配工裝短褲和2002R鞋款，他表示：「這身比較偏工裝感一點，平時帶Amo（愛犬）去公園散步或海邊玩都很方便！」自己則是對於店內狗狗氣球很感興趣，「跟Amo一樣都是黑色的，身為狗派的我完全抗拒不了。」





▲NB BOY全系列釋出21款短袖上衣，《NB BOY初夏揪遊限定快閃店》同步登場 。（圖／品牌提供）

NB BOY全系列將「初夏漫遊Summer Dream」分為三種不同的夏日情境，分別是「Happy Shopper」、「Better Runner」與「Cool Surfer」，共釋出21款短袖上衣，透過繽紛的配色與生動可愛的插畫，描繪陽光明媚的午後，揪好友暢快地購物，探索美好夏日。此次於新光三越台北信義新天地A11館南向大門，打造期間限定的《NB BOY初夏揪遊限定快閃店》，以藍天、沙灘、青檸等夏日重點色調為主色，並以「初夏漫遊SummerDream」為核心概念，將海洋、棕櫚樹等夏季元素帶入店內。更獨家打造高達2.8公尺NB BOY男孩的巨型氣球，將服飾上的Q版插畫，栩栩如生地還原，超大型比例更是令人目不轉睛，為現場增添驚喜與亮點，即日起至4月28日限時登場。





▲adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色於4月12日登場 。（圖／品牌提供）

同時，adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色登場，這是雙方合作推出的第二雙鞋，靈感來自於陳冠希自身的藝術之旅，鞋款呈現出對經典Superstar的現代化演繹，設計靈感來源於正裝，聯名合作首次亮相於CLOT在上海時裝周舉辦的時裝秀，而在今年2月推出首款白色配色後，如今以黑色版本CLOT Superstar by Edison Chen in black再次登場。標誌性的貝殼頭通過手工縫製皮革條紋進行重塑，而鋸齒狀外底輪廓、可見的EVA中底結構和精緻的皮革鞋邊等細節元素共同貫穿整個底部，帶起新潮流勢力。