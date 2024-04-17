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不想再加班！「5個方法」提升工作效率、準時下班

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▲▼不想再加班！「5個方法」提升工作效率 。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

每天準時下班是上班族的願望，無奈待辦事項太多，一不小心又有雜事來干擾，每天加班已成家常便飯，想要準時下班，完整掌控下班後的休息時間，教你5個方法讓你提升工作效率，成為時間管理大師。

#時間塊管理法

將工作日分割成多個固定的時間塊，將每一塊時間專注於完成一件事情，這個方法可以減少切換工作內容浪費時間，同時提供工作的集中度，像是上午9點到11點處理電郵與會議，下午1點至3點進行項目開發，其餘時間可以處理其他任務或是跨部門溝通。

▲▼不想再加班！「5個方法」提升工作效率 。（圖／Unsplash）

#列出待辦事項列表、優先級排序

工作開始前，或是前一天晚上，可以列出次日的任務清單，並按照優先級排序。
區分哪些是今日必須完成的、那些次要的，這樣一來不僅能清晰工作目標，也能避免其他機動性的任務干擾。

#合理安排休息時間

根據研究指出，長時間連續工作會降低效率和注意力，這時不妨試試番茄工作法，也就是25分鐘高效工作後，休息5分鐘，這樣的短暫休息可以幫助恢復精力。

#利用自動化工具幫忙

對於重複性高的任務，盡量可利用自動化工具來完成，像是使用電郵自動回覆，這不僅可以節省時間，還能減少因繁雜工作帶來的疲勞。

▲▼不想再加班！「5個方法」提升工作效率 。（圖／Unsplash）

#創造有利工作的環境

一個整潔有序且低干擾的工作環境，能有效幫助提高工作效率，或是適時更換工作場所，例如偶爾到咖啡廳工作，有可能帶來新的工作激情或效率。

通過以上方法，讓你在保有工作質量的同時，更能有效控制工作時間，避免讓加班成為常態，讓你成為時間的主人，找回工作與生活的平衡。

關鍵字：

時間管理, 工作效率, 下班準時, 自動化工具, 休息時間

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