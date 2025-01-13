過年出遊必備時髦旅行箱！Rosé同款、LOJEL好推又耐裝　顏值美到逆天

▲出遊必備時髦旅行箱。（圖／X@Rosé朴彩英、品牌提供）

圖文／CTWANT

即將迎接農曆年的9天連假，除了返鄉、國旅外，也有不少人會選擇出國旅遊度假，一咖實用耐裝又好推好托的旅行箱，當然，外型也要兼具高顏值、才能成為時尚凹造型的最強道具。小編立刻來分享出遊必備時髦旅行箱，拍出美美的時尚大片很可以。

Samsonite ATTRIX系列

來自美國的Samsonite是許多挑選行李箱的首選，包含：經典「貝殼箱」、近期熱賣的「水漾箱」，而迎接新年當然也要”紅”運當頭啦，這次推出全新ATTRIX系列旅行箱，以樹葉為靈感設計，搭配紅色調，帶出門簡直不要太耀眼阿。箱殼採獨特V型刻紋排列，搭配中央細長品牌標識，勾勒如葉脈的優雅輪廓。Samsonite獨家專利材質Roxkin™，耐衝擊性與輕盈質感，真的愛不釋手，讓旅途倍添從容愉悅。

▲Samsonite推出全新ATTRIX系列旅行箱，紅色箱殼討喜又耀眼。（圖／品牌提供）



萬國通路eminent KK63-1 DANDELION旅行箱

出遊就是要選對裝載行李箱，才能真正做到時尚又無負擔！萬國通路eminent這款KK63-1 DANDELION旅行箱，可以將完美小型度假所需要的元素，輕盈便利、機動性高、功能齊全和時髦出眾一次擁有，絕美色系加外型，還有超貼心配備防爆拉鍊，確保行李箱不容易損壞和爆開，時髦之餘實用性一百分，簡直是出國必備神器！

▲KK63-1 DANDELION旅行箱。（圖／品牌提供）



LOJEL CUBO系列旅行箱

近期被許多人推爆的LOJEL CUBO系列，更是高質感最佳代表，無論在耐用性、設計感還是功能性上都表現超好，基本上用過都會再回購其他顏色或尺寸。特別是使用可回收環保材料，並且具備可拆卸內袋設計，能夠輕鬆清洗，延長行李箱壽命，輪胎和手把採用了新型非水解TPU材料，提高了箱體的耐用性。這次推出的亞麻白新色，一出手就是滿滿高級感、仙氣逼人，絕對是必收時尚單品！

▲許多人推爆的LOJEL CUBO系列。（圖／品牌提供）



RIMOWA Original Pilot 機長箱

大家對RIMOWA都不陌生，不只是行李箱更是一種時尚信仰阿！Original Pilot機長箱更是經典中的經典，不但極度堅固，更具輕巧特質，連Rosé朴彩英都愛、靠機長箱一秒演繹時尚風格。

▲RIMOWA Original Pilot 機長箱，Rosé也有一咖。（X@Rosé朴彩英）



機長箱採用上掀式設計更方便，內部配有兩個拉鍊式收納口袋，以及一個可拆卸的拉鍊軟墊間隔，可擺放16吋筆電或是個人隨身物品，兩天一夜輕旅行／登機箱都沒問題。

▲RIMOWA Original Pilot 機長箱。（圖／品牌提供）



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