今年流行「蝴蝶結」必買單品推薦　Jennie同款穿一季也不過時

記者陳美伶／綜合報導

由BLACKPINK Jennie帶起的芭蕾風仍是今年最夯的流行趨勢，其中又以穿搭核心的「蝴蝶結元素」成為熱潮，已經蔓延到了各式各樣的服飾單品，包括上衣、褲子、裙子和外套、襪子小物等。這種元素的出現，使得每一件單品都因為蝴蝶結的設計而顯得更加吸睛，風格多變且層次豐富。

想在今年的穿搭上一展時尚風采，那麼一定不能錯過這些充滿蝴蝶結元素的單品，無論是蝴蝶結短T、包包還是飾品，都將是你在新一季中必不可少的時尚單品，想跟上熱潮別衝動入手，先挑這3款為穿搭加分，穿到明年沒問題。

蝴蝶結短T

首先，最好入手的就是蝴蝶結上衣，初次購買絕對要選擇簡單點的款式，蝴蝶結元素超過兩個以上就過於夢幻，如果不懂得搭配就會變時尚災難，像Jennie就曾經演繹過RONRON的蝴蝶結上衣，白T搭配單個粉色蝴蝶結，剛剛好的甜美可愛。

▲Jennie曾經演繹過RONRON旗下的蝴蝶結上衣 。（圖／IG@jennierubyjane）



▲蝴蝶結上衣。（圖／IG@seoa.jjin、@musinsa）

蝴蝶結包包

蝴蝶結元素不僅可愛，更帶有獨特的特色。不同大小和款式的包款，透過蝴蝶結的點綴，都能瞬間提升時尚感。就連日常托特包也瞬間變得趣味十足，此外，巨大蝴蝶結設計更是一大亮點。無論是在穿搭上或是作為包款的裝飾，都是整體造型的焦點，背上街絕對立刻吸引眾人目光。

▲Maison de FLEUR蝴蝶結包。（圖／IG@maisondefleur_press）

▲蝴蝶結的點綴，讓包包更有可愛與獨特的風格。（圖／IG@37nori、@apres_mignon）



蝴蝶結襪子

這波蝴蝶結潮流不僅限於服飾和包款，更進一步影響到了襪款設計，只需一點小小的變化，就能讓你的穿搭看起來更加精緻，與芭蕾平底鞋是完美穿搭組合，也可以搭配球鞋、樂福鞋。

▲蝴蝶結白襪與絲襪款式。（圖／IG@、@oddoneout.kr）

▲Jennie穿紐約小眾品牌Sandy Liang的蝴蝶結襪子。（圖／IG@jennierubyjane、sandyliang）