「6個徵兆」代表你體內濕氣過重　中醫師教你利水消腫

▲常喝冰飲也有可能會增加體內濕氣，檢視一下小腹是否有變大。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

我們常聽到袪濕，就是除去體內多餘濕氣，那麼誰需要袪濕呢？假如你常常提不起勁、感到疲憊、體重變重，那麼或許是因為體內濕氣在作祟，盤點常見6大徵兆，請務必要留意！

#皮膚問題

肌膚出現濕疹、痘痘、疹子、過敏反應、皮膚潮濕或黏膩等皮膚問題。

#消化不良

出現腹脹、腸胃不適、食慾不振、口苦口臭、便秘或腹瀉等消化不良症狀。

#乏力和倦怠

感覺疲倦、乏力、精神不振、身體重、動作遲緩等。

#體重增加

體重增加，尤其是腹部肥胖，可能與體內濕氣過重有關。

#尿路問題

出現頻尿、尿急、尿不暢、尿液混濁等尿路問題。

#關節痛

出現關節疼痛、浮腫、僵硬等關節問題，尤其在潮濕天氣或氣溫變化時加重。

如果出現上述症狀，建議諮詢醫生或中醫師進行進一步評估和診治，以及從飲食和生活方式著手，像是避免食用生冷、油膩、濕熱性質的食物，如冰品、油炸食品、甜食、肥肉等、可以多食用具有清熱解濕作用的食材，如綠豆、赤小豆、薏米、荸薺、山藥、苦瓜等。另外維持規律生活作息，有助於促進體內新陳代謝，也能幫助排出濕氣。