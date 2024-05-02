上班族必學「周三 Gap Day」生活法！延長小周末降低厭班情緒

記者鮑璿安／綜合報導

從「Monday blue」憂鬱星期一開始，上班族就期待著周五下班，然而這樣的狀態仍然找不到喘息空間，那麼應該試試現在相當流行的「周三 Gap Day」，試著給自己的生活製造一個斷點，提高生活品質和工作效率！





▲「周三 Gap Day」是將一周拆分成兩段的生活方式。（示意圖／jtbcdrama IG）

「周三 Gap Day」是將一周拆分成兩段的生活方式，同時也是一種在周三下班後好好放鬆和休息的概念，尤其適用於經常感到工作疲勞的上班族。這個概念的核心理念是在工作日中間給予自己一天的休息，以恢復體力和精神狀態，提高工作效率和生活品質。

如何實施「周三 Gap Day」？

1. 提前計劃：在周三 Gap Day前，提前計劃好這一天下班之後你想要做的活動或放鬆的方式。這樣可以確保你充分利用這一天並達到放鬆的效果。

2. 遠離工作：在這一天下班後，儘量遠離工作相關的事物，包括郵件、電話和工作聯繫，你可以徹底放鬆，不被工作所干擾。

3. 舒適環境：營造一個舒適的環境可以幫助你放鬆，在家中創造一個寧靜的空間，或者去一個你喜歡的地方，例如公園或咖啡館。

4. 輕鬆運動：在週三 Gap Day試著進行一些身體活動和運動可以幫助你釋放壓力，放鬆身心，可以是一個輕鬆的散步、瑜伽、慢跑或其他你喜歡的運動形式。

5. 興趣和愛好：利用這天下班之後追求你的興趣和愛好，例如閱讀、烹飪、看電影，這些活動可以讓你忘卻壓力，享受其中的喜悅和滿足感。

6. 社交聚會：和朋友或家人一起度過可以增加社交互動和情感連結，與親近的人一起分享快樂和放鬆的時光，可以提升心情和幸福感。

7. 冥想和放鬆練習：進行冥想和放鬆練習可以幫助你放下煩惱和壓力，達到內心的平靜和放鬆。

週三 Gap Day的目的是讓你為自己的身心健康保留一天的時間，無論你選擇做什麼，關鍵是要確保這一天是屬於你自己的，讓自己能夠真正地放鬆下來。